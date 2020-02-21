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Ölüler, diriler ve deliler | Gotik öyküler

Gotik, bilinemeyenin, tedirgin eden şeyin, bir anda yürekleri kaplayan korkunun ve iç titreten dehşetin sanat ve edebiyattaki izdüşümüdür.

21 Şubat 2020 Cuma 00:24
Ölüler, diriler ve deliler | Gotik öyküler

Ölüler, diriler ve deliler | Gotik öyküler

İnsan derindir, korkuları ise daha derin…Ölüler, Diriler ve Deliler: Gotik Öyküler; Aydınlanma Çağı'nın göz ardı ettiği doğaüstü, akıldışı ve acayiple yeniden bağ kuran Gotik edebiyatın en çarpıcı örneklerini bir araya getiriyor. Mary Wollstonecraft Shelley, Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne ve Elizabeth Gaskell gibi efsaneleşmiş isimlerin yanı sıra gölgede kalmış kimi yazarlardan titizlikle seçilmiş on dört öykünün yer aldığı kitap; 1773'ten 1911'e, yüzyılları aşan korkunun panoramasını sunuyor.

''Birazdan okuyacağınız öykü o kadar sıradışı ki, olayın geçtiği yörede yaşayan saygıdeğer birinden dinlemiş olmasaydım şairin teki laf olsun diye uydurmuştur, deyip geçmem gerekirdi.''

Gotik, bilinemeyenin, tedirgin eden şeyin, bir anda yürekleri kaplayan korkunun ve iç titreten dehşetin sanat ve edebiyattaki izdüşümüdür. Bu türde verilen eserler, insan ve doğanın hesaplanabilir nesneler değil; derin, karanlık ve tahmin edilemez yönleri olan varlıklar olduğunu hatırlatır. Ölüm, cinayet, kayıp, aile gizemi, delilik gibi Gotik temaların işlendiği, hem edebi değeri hem de temposu yüksek bu öyküler; türün meraklılarını sisli ve karanlık bir atmosferin içine çekerek ruhlarını gafil avlayabilir. Ele avuca sığmayanın, kapatıldığı zindanlardan daha da güçlenerek geri dönenin, musallat olan geçmişin hikâyesidir çünkü Gotik.

Ödüllü çevirmen Zeynep Avcı'nın özenli çevirisiyle, Gotik geleneğin üzeri zamanın toprağıyla örtülmüş başlıca eserlerini gömüldükleri karanlıktan çıkaran bu özel seçki, edebiyatın tekinsiz çocuğu olan Gotik ruhu yeniden çağırıyor... 

''Ölüm saçan kadın şimdi uzun, sessiz adımlarla yatağıma yaklaşınca yüreğim buz kesmiş gibi oldu; boşta olan sol eli yastığın üstündeydi, onu usulca başıma doğru kaydırdı ve o el bir anda, şimşek hızıyla saçımı kavrarken öteki eliyle usturayı gırtlağıma dayadı.''


 


 
Ölüler, Diriler ve Deliler: Gotik Öyküler seçkisinde yer alan yazarlar:

Anna Letitia Aikin  
Richard Cumberland  
Nathan Drake 
Sör WScott 
Mary Wollstonecraft Shelley  
Petrus Borel  
J. Wadham  
Charles Dickens 
​Sheridan Le Fanu  
Nathaniel Hawthorne 
Elizabeth Gaskell 
Robert Louis Stevenson 
Marcel Schwob 
Hector Hugh Munro (Saki)

Zeynep Avcı Kimdir?

1947 yılında doğdu. Kadıköy Kız Koleji'nden sonra, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğrenim gördü. 1966-1977 yılları arasında önde gelen yayın organlarında muhabirlik, röportaj yazarlığı, dış haberler ve magazin servisi şefliği, yazı işleri müdürlüğü yaptı. 

Yazko Somut, Milliyet Sanat, Varlık, Cumhuriyet Kitap, Kitaplık gibi pek çok dergide yazıları yayımlandı. Toplumsal Tarih Vakfı'nın üç aylık İstanbul dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. 
2000-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

Öykü, oyun, araştırma ve biyografi türünde eserleri bulunan Avcı'nın senaryoları da Atıf Yılmaz, Zülfü Livaneli gibi yönetmenler tarafından filme çekildi. 
Türkçeye kazandırdığı çeviri eserlerle Avni Dilligil En İyi Çeviri Ödülü (1997), Tiyatro Tiyatro Dergisi ''Yılın Çevirmeni Ödülü'' (2003 ve 2006), Ankara Sanat Kurumu ''En İyi Tiyatro Çevirisi Ödülü''ne (2008) değer görüldü.
 

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