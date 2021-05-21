Ölüler Ordusu'nun hikayesini Zack Synder'dan dinleyin

Yaklaşık otuz dakika uzunluğundaki bu belgeselde başta Zack Snyder olmak üzere film ekibinden Deborah Snyder, Wesley Coller, Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Garret Dillahunt, Huma S. Qureshi ile beraber görsel efekt yönetmeni Marcus Taormina, kostüm tasarımcısı Stephanie Porter ve yapım tasarımcısı Julie Berghoff'un röportajları yer alıyor.

Zack Snyder ve Ölüler Ordusu ekibi, sizi kıyamet sonrası Las Vegas'a davet ediyor ve çığır açan görsel efektlerin yaratılmasından zombi türünün evrim süreciyle ilgili detayları paylaşıyor.

Ölüler Ordusu Hakkında:

Las Vegas'ta meydana gelen bir zombi salgınının ardından bir grup paralı asker, karantina bölgesine girerek tarihin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için harekete geçer.

Doğup büyüdüğü Las Vegas'tan ayrılmak zorunda kalmış eski bir zombi savaşı kahramanı olan ve artık evi olarak gördüğü bir kasabanın dışındaki hamburgercide çalışan Scott Ward (Dave Bautista), kumarhane patronu Bly Tanaka'dan (Hiroyuki Sanada) inanılmaz bir teklif alır: Şehir 32 saat içinde hükûmet tarafından nükleer silahlarla yok edilmeden önce zombi istilası altındaki karantina bölgesine girip, yer altındaki bir kasada duran 200 milyon doları ele geçirecektir.

Kaybedecek pek bir şeyi kalmayan Ward bu zor görevi kabul eder ve soygun için ayak takımından oluşan uzman bir ekip kurar. Ekipte usta bir tamirci ve Ward’un eski arkadaşı Maria Cruz (Ana de la Reguera); zombi öldürme konusunda uzman olan Vanderohe (Omari Hardwick); helikopter pilotu Marianne Peters (Tig Notaro); kazanmak için her yola başvuran Mikey Guzman (Raúl Castillo) ve en yakın arkadaşı Chambers (Samantha Win), kumarhanenin güvenlik şefi Martin (Garret Dillahunt); bir güvenlik görevlisi olan Burt Cummings'i (Theo Rossi) işe alan Coyote (Nora Arnezeder) lakaplı çılgın savaşçı ve Alman kasa hırsızı Dieter (Matthias Schweighöfer) yer alıyor.

Zaman giderek daralırken, açılması imkânsız denilen bir kasa söz konusuyken ve hem daha akıllı hem de daha hızlı olan Alfa zombiler sürüsü giderek yaklaşırken, şimdiye kadar teşebbüs edilen bu en büyük soygunda tek bir şey kesindir: Hayatta kalmayı başaranlar her şeyi alacaktır.

Yönetmen: Zack Snyder

Hikaye: Zack Snyder

Senaristler: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Yapımcılar: Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Oyuncu Kadrosu: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone ve Michael Cassidy

#ArmyOfTheDead

@NetflixFilm

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