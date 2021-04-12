Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ölümsüz komediler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, En popüler komedi eserleri arasında yer alan, Nikolay Gogol’un Müfettiş’i 14 Nisan’da, William Shakespeare'in Aşkın Emeği Boşuna adlı oyunu ise 28 Nisan’da ilk gösterimini yapacak. 

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:43
Ölümsüz komediler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

Ölümsüz komediler  İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

 

Dünya klasiklerinden bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu” yeni eserlerle devam ediyor. En popüler komedi eserleri arasında yer alan, Nikolay Gogol’un Müfettiş’i 14 Nisan’da, William Shakespeare'in Aşkın Emeği Boşuna adlı oyunu ise 28 Nisan’da ilk gösterimini yapacak. 

Nikolay Gogol’un beş perdelik bir oyun olarak kaleme aldığı ve ilk kez 1836’da sahnelenen Çarlık Rusyası’ndaki bürokrasiyi eleştiren Müfettiş oyununu Mert Asutay ve Gökay Akgör seslendiriyor.  

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda bu sezon, Shakespeare’den Kış MasalıWindsor'un Şen KadınlarıMacbeth, Antonius ve Kleopatra, Romeo ve Juliet, 12. Gece, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Kuru Gürültü, Othello’nun yanı sıra Lope de Vega’dan Olmedo ŞövalyesiMolière’den Kibarlık BudalasıHastalık Hastası, Pierre-Augustin Beaumarchais’ten Figaro'nun Düğünü veya Çılgın GünAnton Çehov’dan Evlenme TeklifiAyı ve Henrik Ibsen’den Peer Gynt eserleri yer aldı ve 1.5 milyondan fazla erişime ulaştı. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinde saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek. 

Tüm etkinlikler, İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak. 

Anahtar Kelimeler:
Iş Sanat Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor
15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor
Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması başvuruları başladı
Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması başvuruları başladı
Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı
Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı
İpana Liselerarası Müzik Yarışması | Son başvuru 16 Nisan
İpana Liselerarası Müzik Yarışması | Son başvuru 16 Nisan
Şehir Tiyatroları yasta | Handan Uran Ertuğrul vefat etti
Şehir Tiyatroları yasta | Handan Uran Ertuğrul vefat etti
Rahatlatan melodiler | Bahar şarkıları dinleyicileriyle buluştu
Rahatlatan melodiler | Bahar şarkıları dinleyicileriyle buluştu
İstanbul dev bir açık hava sahnesine dönüyor
İstanbul dev bir açık hava sahnesine dönüyor
İstanbul Modern tüm dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu
İstanbul Modern tüm dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu
Çilem Duman | Dünya müzikleri O'ndan sorulur
Çilem Duman | Dünya müzikleri O'ndan sorulur

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim