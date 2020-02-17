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Omar ve Biz Portekiz yolcusu

Yönetmenliğini başarılı çift Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı “Omar ve Biz” Dünya turuna Portekiz’de devam ediyor...

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:00
Omar ve Biz Portekiz yolcusu


Omar ve Biz Portekiz yolcusu


Yönetmenliğini başarılı çift Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı “Omar ve Biz” Dünya turuna Portekiz’de devam ediyor...

Yurt içi ve dışında edindiği başarılarla adından sıklıkla söz ettiren film bu kez de 28 Şubat – 5 Mart tarihleri arası 40.sı düzenlenecek olan Fantasporto Film Festivali’nde Director’s Week / Yönetmenler Haftası bölümünde yarışacak.

Omar ve Biz” filmini izleyenler, oğlu Kemal’in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet’in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.

“Omar ve Biz”, Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekildi.

Anahtar Kelimeler:
Omar Ve BizPortekiz
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