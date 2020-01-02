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Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor

Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, vefatının 100. Yılında “Yaşayan Ömer Seyfettin” adlı sergi ve söyleşiyle anılıyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 16:42
Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor

Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor


Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, vefatının 100. Yılında “Yaşayan Ömer Seyfettin” adlı sergi ve söyleşiyle anılıyor. Anma programı Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 4 – 10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kültür sanat alanında İstanbul’un önemli adreslerinden biri olan Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından düzenlenen Ömer Seyfettin anma programına ev sahipliği yapıyor. Türk edebiyatının usta yazarlarından Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. Yılı anısına düzenlenen anma programı “Yaşayan Ömer Seyfettin” adlı sergiyle 4 Ocak’ta saat 18.00’de açılışını gerçekleştiriyor. Yazar Nükhet Eren ve araştırmacı Celal Yılmaz tarafından düzenlenen sergide yazarın kitapları, fotoğrafları ve kendisine ait dökümanları 10 Ocak’a kadar görülebilir.

ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE DİLİ

Türkiye Yazarlar Sendikası, anma programı kapsamında bir de söyleşi düzenliyor. “Ömer Seyfettin’in Öykücülüğü ve Dili” adlı söyleşinin konuşmacıları yazar Nükhet Eren, Tahir Şilkan ve Yusuf Çotuksöken olacak. Türk edebiyatında kısa hikayeciliğin kuruculuğunu yapan, Türkçe’de sadeleşmenin savunucularından olan Ömer Seyfettin’in öykücülüğü ve dili üzerine yapılacak söyleşi 7 Ocak Salı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Seyfettin
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