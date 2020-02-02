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"Ömercik" son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasında "Ömercik" olarak tanıdığı Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı.

02 Şubat 2020 Pazar 18:15
"Ömercik" son yolculuğuna uğurlandı

"Ömercik" son yolculuğuna uğurlandı

   Türk sinemasında "Ömercik" olarak tanıdığı Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı.Çocukluğunda kamera karşısına geçen ve birçok filmde rol alan, Türkiye'nin "Ömercik" olarak tanıdığı Ömer Dönmez, için cenaze töreni düzenlendi.

   KOAH nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün evinde hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in naaşı öğle saatlerinde Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi. Törene Ömer Dönmez'in ailesinin yanı sıra bazı oyuncular da katıldı. Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç tabutun başından ayrılmadı ve gözyaşlarını tutamadı. 

    Cenaze törenine katılan oyuncu Ediz Hun, Ömer Dönmez'in çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ediz Hun, "Oğlumu canlandırıyordu. Çok inişli, çıkışlı bir yaşam sürdü. Hayat hepimizi böyle serpiştiriyor. Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürpriz oluyor. Zor bir hayat yaşadı. Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ben gençlik yıllarını çok daha iyi hatırlıyorum. Kibar bir insandı" şeklinde konuştu. 

   Yeşilçam oyuncularından Yavuz Karakaş, "Yüzümüzü tanırlar. Fakat ismimizi bilmezler. Yarın ben öldüğüm zaman Yeşilçam'dan Yavuz Karakaş da öldü diyecekler o zaman öğrenecekler ismimi. Bu güzel insanla, bu güzel arkadaşımızla bir hayli filmlerim var. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. 

    Ömer Dönmez'in çocukluğunda rol aldığı 'Bir tanem' filminde annesini canlandıran oyuncu Nalan Çöl, "1974 yılında zannediyorsam en son filmiydi. Bir anne ve oğlunun dramıydı. Muhteşem bir çocuktu. O kadar güzel anılarımız var ki. Anneciğim derdi bana. Çok üzgünüm" diye konuştu. 

    Hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, "Kardeşimin KOAH hastalığı vardı. Son zamanlarda çok ilerledi. Zaten biz birlikte yaşıyoruz. Benimle kalıyordu. Sabah kalktığımızda o gün evde yoktum, yeğenim baktı. Teyzeciğim dayım vefat etmiş dedi. Ciğerim yanıyor ciğerim. Benim aslan gibi kardeşim gitti" şeklinde konuştu. 

   Öte yandan, cenaze törenine birçok siyasi partinin lideri çelenk de gönderdi.

   Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt'ın cenaze törenine katılmak üzere Selimiye Camii'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç'in yanına giderek baş sağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Dönmez Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

(Odatv)

Anahtar Kelimeler:
ÖmercikÖmer Dönmez
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