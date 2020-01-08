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Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor

Terör örgütü PKK'nın Taksim'de düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden şair, yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:52
Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor

Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor


İstanbul Taksim'de The Marmara Cafe'ye terör örgütü PKK yandaşları tarafından konulan bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Onat Kutlar, ölüm yıl dönümünde Kadıköy'de anılıyor. Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar ölümünün 25. Yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Onat Kutlar Bir Şenliktir” adlı programla anılıyor. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenen anma programı 12 Ocak Pazar, saat 20.00’de.

11 Ocak 1995’te uğradığı bombalı saldırı sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar, sinema eleştirmeni ve Türk Sinematek Derneği kurucularından Onat Kutlar anısına düzenlenen gece Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. “Onat Kutlar Bir Şenliktir” anma programında Hülya Uçansu, Adnan Özyalçıner, Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak ve sanatçı Genco Erkal Kutlar’ın eserlerinden bölümler okuyacak. Zeynep Oral ile Selçuk Metin’in hazırladığı; Zeynep Oral ve Cem Davran’ın sunuculuğunu yaptığı gece piyanist İdil Biret’in vereceği resitalle son bulacak.

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Son Güncelleme: 08.01.2020 12:06
Anahtar Kelimeler:
Onat KutlarOnat Kutlar Bir Şenliktir
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