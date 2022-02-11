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Opera ve Caz CRR’de Atışıyor

Emilia Zamuner ve Burak Bilgili caz parçaları ve aryalarla 18 Şubat’ta CRR’de!

11 Şubat 2022 Cuma 11:38
Opera ve Caz CRR’de Atışıyor

Opera ve Caz CRR’de Atışıyor


 

Geleneğini caz diline dönüştüren İtalyan şarkıcı Emilia Zamuner ile New York'un dünyaca ünlü Metropolitan Operası'nda başrol oynayan ilk Türk opera sanatçısı Burak Bilgili, 18 Şubat’ta CRR’de konser verecek. Caz standartları ve aryaların paslaşacağı bu konserde dinleyiciler, caz ve operanın uyumuna şahit olacak. Bilgili ve Zamuner'e, Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek. 

Geleneği özel bir caz diline dönüştürme deneyimine odaklanan Emilia Zamuner,  Gustav Mahler’in Gelenek, küllere tapınmak değil, ateşi korumaktır sözünden ilham almış. Şarkıcı, yaptığı müziği kültürler arasında bir araştırma olarak görüyor ve hiçbir lisanı diğerine tercih etmiyor.  Bu sebeple bossa nova, standart caz, geleneksel İtalyan şarkıları, ve elektronik müzik arasında geçişler yapıyor. 

Mahler’den Charlie Parker’a

Zamuner’in opera sanatçımız bas baritone Burak Bilgili ile vereceği konser, müzikseverleri taban tabana zıt görünen opera ve cazın ortak noktalarında birleştirecek. Bu sıra dışı konserde solistlere Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek. Mahler’den Charlie Parker’a; orkestra salonundan caz kulübüne değişen bu deneyim 18 Şubat’ta CRR’de gerçekleşecek. Konser, saat 20.00’de başlayacak.

Etkinlik biletleri 30 ve 20 TL olarak, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

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