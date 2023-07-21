Oppenheimer Ön Gösterimi Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Paribu Cineverse Akasya’da gerçekleşen Oppenheimer ön gösterim yoğun ilgi gördü. Vizyon öncesi 19 Temmuz Çarşamba günü Paribu Cineverse Akasya’da ön gösterimi gerçekleştirilen Oppenheimer izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özel IMAX kameraları ile çekimleri gerçekleştirilen, ses ve ışık efektleri ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan ve tüm dünyada merakla beklenen, ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi Oppenheimer, 21 Temmuz tarihinde tüm Türkiye ile birlikte Paribu Cineverse’te IMAX ve diğer salonlarda vizyona giriyor.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı Oppenheimer, atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini anlatıyor.

Atom bombasının arkasındaki deha olarak bilinen J. Robert Oppenheimer’ın hayat hikâyesini konu alan film, 181 dakikalık uzunluğuyla Nolan’ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapımı.

İnsanlığın en karanlık anına cesur, trajik bir bakış sunan film, bir nükleer silah geliştiren Fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde projeden uzaklaşmasını ve daha sonra ABD tarafından hedef hale gelmesini anlatıyor.