Orhan Çelik'in Şapka Devrimi sergisi Gama Gallery'de açıldı



Gama Gallery – Beyoğlu, çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden Orhan Çelik'in "Şapka Devrimi" isimli ilk kişisel sergisine 16 Nisan – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının sergide son iki yılda üretmiş olduğu eserleri sanatseverler ile buluşacak.

Orhan Çelik’in resimlerinde en önemli tema: Figür, renk ve estetik bulduğu bir nesne olan şapkadır.

Ressam, tarihini unutan bir toplumun/izleyicinin karşısına Şapka Devrimi isimli eserleriyle çıkıyor: Çünkü Atatürk'ün şapka devrimini önemsiyor.



Sanatçı resimlerinde farklı elemanları kullanarak espas oluşturmaya çalışırken, robotik yaşama da kendine has figürleriyle gönderme yaparak günümüz çağdaşları arasında yer alıyor…

Galeri Salı ve Cuma arası saat 13:00 - 17:00 arası virüs tedbirleri alınarak ziyarete açıktır

