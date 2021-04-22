Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Orhan Çelik'in Şapka Devrimi sergisi Gama Gallery'de açıldı

Çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden Ressam Orhan Çelik, ilk kişisel sergisi Şapka Devrimi, sanatbaseverlerle buluştu.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:41
Orhan Çelik'in Şapka Devrimi sergisi Gama Gallery'de açıldı

Orhan Çelik'in Şapka Devrimi sergisi Gama Gallery'de açıldı


Gama Gallery – Beyoğlu,  çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden Orhan Çelik'in "Şapka Devrimi" isimli ilk kişisel sergisine 16 Nisan – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının sergide son iki yılda üretmiş olduğu eserleri sanatseverler ile buluşacak.

Orhan Çelik’in resimlerinde en önemli tema: Figür, renk ve estetik bulduğu bir nesne olan şapkadır.

Ressam, tarihini unutan bir toplumun/izleyicinin karşısına Şapka Devrimi isimli eserleriyle çıkıyor: Çünkü Atatürk'ün şapka devrimini önemsiyor.


Sanatçı resimlerinde farklı elemanları kullanarak espas oluşturmaya çalışırken, robotik yaşama da kendine has figürleriyle gönderme yaparak günümüz çağdaşları arasında yer alıyor…

Galeri Salı ve Cuma arası saat 13:00 -  17:00 arası virüs tedbirleri alınarak ziyarete açıktır
 

Refik Anadol’un 'Makine Hatıraları Uzay' Sergisi İstanbul’da
Refik Anadol’un 'Makine Hatıraları Uzay' Sergisi İstanbul’da
Ressam Kadir Ablak | Ben, 'öteki' İstanbul'u çiziyorum
Ressam Kadir Ablak | Ben, 'öteki' İstanbul'u çiziyorum
İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi | Dünya Diye Bir Yer
İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi | Dünya Diye Bir Yer
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern
Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor
Çukurambar Sanat Galerisi, heykel sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor
Kezban Arca Batıbeki’nin Yolda II isimli solo sergisi açıldı!
Kezban Arca Batıbeki’nin Yolda II isimli solo sergisi açıldı!
Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da
Dedeman Yönetimi 'Kartal'ın Yolculuğu' sergisi ile Trabzon'da
Sanatçı ve zanaatkârların hikayeleri çevrimiçi yayında! | İstanbul Modern
Sanatçı ve zanaatkârların hikayeleri çevrimiçi yayında! | İstanbul Modern
Anahtar Kelimeler:
Orhan çelikşapka DevrimiSergiGama GalleryHaberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafızayı güçlendiren 9 beslenme önerisi | Pandemide unutkanlığımız arttı
Hafızayı güçlendiren 9 beslenme önerisi | Pandemide unutkanlığımız arttı
Türk Tiyatrosu'nun acı günü | Erol Demiröz hayatını kaybetti
Türk Tiyatrosu'nun acı günü | Erol Demiröz hayatını kaybetti
İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım
İstanbul Modern | Sanatla Büyüyen Ağacım
Akif Manaf'tan bilinç üzerine çarpıcı açıklamalar
Akif Manaf'tan bilinç üzerine çarpıcı açıklamalar
İSTANBUL’DA ALKIŞ SESLERİ YENİDEN YÜKSELECEK
İSTANBUL’DA ALKIŞ SESLERİ YENİDEN YÜKSELECEK
Ölümsüz komediler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda
Ölümsüz komediler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
Candan Erçetin Lüleburgaz’daki Sanat Akademisi’ni gezdi
15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor
15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor
Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması başvuruları başladı
Ulusal Çocuk Besteciler Buluşması başvuruları başladı
Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı
Black Widow'un yeni fragmanı yayınlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim