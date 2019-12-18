Orhan Veli'nin dizelerini Sıla seslendiriyor 'Bir iş var'

Türk edebiyatının ünlü şairi Orhan Veli'nin eserleri ünlü sanatçı Sıla'nın sesi ile yeniden gönül tellerimizi titretecek. Akıllı telefon sektörünün lider markası OPPO, ilginç senaryoları ile dikkat çeken başarılı kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. İlk reklam filminde, OPPO'nun akıllı telefonuyla içindeki fotoğrafçı yeteneğini OPPO ile ortaya çıkaran ve fotoğrafçı olan Sıla, yeni reklam filminde ise bambaşka bir senaryo ile karşımıza çıkıyor.

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Veli'nin "Bir İş Var" şiirini Sıla'dan dinlediğimiz yeni reklam filminde Sıla'ya, ünlü model Didem Soydan, ünlü oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. Kendine meydan okuyan isimleri hep daha iyisine ulaşma çabasında gördüğümüz reklam filminin çekimleri, İstanbul'un birbirinden ilginç lokasyonlarında iki günde tamamlandı.

Bir iş var bu işin içinde

OPPO'nun yeni reklam kampanyasında Türk Edebiyatı'nın ustası Orhan Veli'nin "Bir iş var" adlı şiiri Sıla'nın sesinden izleyicilerle buluşuyor. Sıla, Orhan Veli'nin dizelerini okurken OPPO Reno2 ailesinin "ultra geniş açı", "ultra gece modu", "ultra video sabitleme" gibi sıra dışı özelliklerine görüntüler eşliğinde vurgu yapılıyor. OPPO'nun yenilikçi mobil fotoğraf ve video teknolojileriyle kullanıcılara yaşattığı güzel deneyimler izleyicilerle paylaşılıyor. Reklam filmi "Sıra dışı olmak #SeninYeteneğin" mesajıyla son buluyor.

OPPO Reno2 'nin yeni reklam filmi, televizyon kanallarında, sinemalarda ve dijital platformlarda gösteriliyor.

BİR İŞ VAR

Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

Her zaman güzel mi bu kadar,

Bu eşya, bu pencere?

Değil,

Vallahi değil;

Bir iş var bu işin içinde.

Orhan Veli