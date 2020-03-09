Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekârlar konseri ayakta alkışlandı

Cemal Reşit Rey’de 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekârlar” konseri büyük ilgiyle izlendi.

CRR 8 Mart Kadınlar Günü’nü "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekârlar" Konseri ile Kutlandı.Konserde Adile Sultan’dan Ayşe Sultan’a, Dilhayat Kalfa’dan Dürr-i Nigâr Kalfa’ya, Faize Engin’den Neveser Kökdeş’e, Vecihe Daryal’dan Melahat Pars’a uzanan geniş bir yelpazede eserlere yer verildi. Konserin solistleri yine kadın sanatçılardı. Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı seyircilerden büyük alkış aldı.