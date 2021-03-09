Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Osmanlı’da İlk Müzikoloji Çalışmaları | Arşivden Çıkan Sesler

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün İstanbul çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla düzenlediği Arka Oda Toplantıları, müzik araştırmacılarına tarihi kayıtları dinletecek.

09 Mart 2021 Salı 22:05
Osmanlı’da İlk Müzikoloji Çalışmaları | Arşivden Çıkan Sesler

Osmanlı’da İlk Müzikoloji Çalışmaları | Arşivden Çıkan Sesler


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri İstanbul’una odaklanan “Arka Oda Toplantıları” bu ay, müzikologlar Elif Damla Yavuz ve Nihan Tahtaişleyen’i ağırlıyor. “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP) kapsamında gerçekleştirilen konuşmada, 1876’da fonografın icadının ardından ülkemize gelen Pernot ve Luschan’ın, dönemin müzik çalışmalarına ışık tutan kayıtları mercek altına alınacak. Etkinlik, 11 Mart’ta Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilir.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün İstanbul çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla düzenlediği Arka Oda Toplantıları, ses kayıt arşivleri üzerine araştırmalar yürüten Elif Damla Yavuz ve Nihan Tahtaişleyen ile devam ediyor. “Fonograf Alanda: Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye” başlıklı konuşmada; Elif Damla Yavuz, Nihan Tahtaişleyen ve Erdener Önder’in editörlüğünde hazırlanan aynı isimli kitap çalışması konu edilecek. Etnomüzikolojinin tarihsel kaynakları olan ses kayıt arşivlerinin önemini ortaya koymayı amaçlayan sunuma,  arşiv kaynaklarından elde edilen görsel ve işitsel malzemeler eşlik edecek.

Edison, 1876 yılında fonografı icat ettiğinde, bu ses kayıt cihazının müzik dünyası için de önemli bir buluş olduğunu öngörmüştü. Taşınması ve kullanımı son derece pratik olan bu cihaz, 19. yüzyılın sonundan II. Dünya Savaşı’na kadar kişisel kayıtlar, derleme gezileri ve arşiv çalışmalarında farklı kültürlerin müziklerini kaydetmek üzere kullanıldı. 

İşte, “Fonograf Alanda: Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye” başlıklı kitap da dilbilim ve arkeoloji araştırmaları için 20. yüzyıl başında Osmanlı topraklarına gelen iki müzikoloğun çalışmalarına odaklanıyor. Hubert Octave Pernot’nun Sakız Adası’nda ve Felix von Luschan’ın Zincirli’de yaptığı kayıtlar, dönemin müzik kültürüne dair iç görü sağlamakla kalmayıp, bilimsel üretimin sanat üretimiyle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu da gösteriyor. Başta Berlin Phonogramm-Archiv olmak üzere, Avrupa’nın dünya müzikleriyle tanışması bakımından büyük önem arz eden ses kayıt arşivlerinin, müzikoloji disiplininin gelişimine etkisinin ele alınacağı konuşmada, konuya hem Avrupa hem Türkiye perspektifinden yaklaşılacak. 

Müzikoloji disiplininin ortaya çıkışını kültürlerarası bir çerçevede sunan “Fonograf Alanda: Erken Dönem Karşılaştırmalı Müzikoloji Çalışmaları ve Türkiye” başlıklı konuşma, 11 Mart Perşembe günü saat 18.00’de Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilir.

Etkinlik dili Türkçedir. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliğe rezervasyon formunu doldurarak kayıt olabilirsiniz. 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları Kütüphanesi online randevu sistemi ile Pazartesi’den Cuma’ya 13.30–16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Elif Damla Yavuz, Nihan Tahtaişleyen
Moderatör: Derya Türkan
11 Mart Perşembe, 18.00
 

Son Güncelleme: 09.03.2021 22:10
Anahtar Kelimeler:
Osmanlıda MüzikolojiIlk MüzikolojiArka Oda ToplantılarıFonograf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MODIRI Ensemble konseri CRR'de
MODIRI Ensemble konseri CRR'de
Azerbaycan ile Litvanya arasında önemli anlaşma
Azerbaycan ile Litvanya arasında önemli anlaşma
İstanbul Modern Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!
İstanbul Modern Sevgilinize hediyeniz sanat olsun!
Sebataycı mı? Sebatay Sevi inanırı mı?
Sebataycı mı? Sebatay Sevi inanırı mı?
"Hiç" Projesi CRR Youtube kanalında dünya prömiyerini yaptı
"Hiç" Projesi CRR Youtube kanalında dünya prömiyerini yaptı
Ev yapımı 150 vejetaryen yemek tarifi
Ev yapımı 150 vejetaryen yemek tarifi
Kıbrıs Türk'ünün simge yazarları bronz büstleri müzede
Kıbrıs Türk'ünün simge yazarları bronz büstleri müzede
Küçük Dükkânı Büyük Gösterecek Dekorasyon Önerileri
Küçük Dükkânı Büyük Gösterecek Dekorasyon Önerileri
260 yıllık tarihi camiide restorasyon skandalı
260 yıllık tarihi camiide restorasyon skandalı
Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim