Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro

Ozan Akbaba | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir

TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan “Senaryo Sohbetleri” programının sekizinci konuğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas Çakırbeyli’si oyuncu Ozan Akbaba’ydı. Oyunculukla, sinemayla ve dizi dünyasıyla ilgili oldukça eğlenceli bir sohbetin gerçekleştiği program sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen “Senaryo Sohbetleri” program dün akşam keyifli bir bölüme sahne oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı programın sekizinci bölümünün konuğu “Oyuncu Gözüyle Senaryo” başlığı ile Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle, Mutlak Adalet ve Abluka filmleriyle tanınan başarılı dizi ve sinema oyuncusu Ozan Akbaba’ydı.

Bir Kamera Hayatını Değiştirdi

programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın senaryo ve oyuncu ilişkisine dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları içtenlikle cevapladı. Ozan Akbaba ayrıcaVakfı Instagram hesabından yapılan çekilişle kendisine canlı yayına bağlanarak soru sorma hakkı kazanan bir hayranının sorusunu da içtenlikle cevapladı.

Programda ilk olarak “Oyuncu olma hikayen nasıl başladı?” sorusuna cevap veren Ozan Akbaba, Kars’ın bir köyünde doğduğunu ve Almanya’dan köye ziyarete gelen akrabalarının getirmiş olduğu kameraya “Bu nedir?” diye sormaya başladıktan sonra oyuncu olma hayalinin başladığını belirtti. Oyuncu olmaya niyetlendikten sonra ilk olarak ailesinin karşısında rol yaptığını, daha sonra da Kars’taki bir özel televizyon kanalında çocuk programında sahneye çıkarak oyunculuğunu başlattığını belirten Akbaba sözlerine şöyle devam etti: “Daha sonra kendim kısa filmler çekmeye başladım ve onların kurgusuyla da uğraştım. İlerleyen yıllarla beraber bu işe gönlümü kaptırınca bir baktım ki buralardayım”.

Küçükken Kendimi Hep Beyazperdede Hayal Ettim”

“Küçüklüğümden bu yana işin mutfağına dair içimde her zaman bir ilgi vardı. Kurmaca olan bir şeyi izlerken kendimi kaptırıp bunu nasıl yaptılarını kendime sorarak işin teknik kısmına ilgi duydum. Daha sonra bunu pratiğe dökmeye başlayınca baktım ki bir şekilde mükemmel bir şey yaratmasam da en azından elimden geldiğince yol alabiliyordum” diyen Ozan Akbaba, sonrasında da oyunculuk sevdası olduğu için kendisini hep o beyazperdede hayal ettiğini ve bunun için de durmadan çalıştığını söyledi. Kısa filmleri her fırsatta izlemeyi çok sevdiğini özellikle vurgulayan Ozan Akbaba kısa film çekmeyi her zaman önemsediğini belirterek ödüllü kısa filmleri izlemekten hoşlandığını belirterek kısa filmin saygıdeğer bir yaklaşımı hak ettiğini söyledi.

“İşin Mutfağına Girip Teknik Detayları da Çok Merak Ederim”

Yer aldığı dizi ve film projeleri ile oyunculuğu hakkında da sorulan soruları ayrıntılı bir şekilde açıklayan ve anlatan Ozan Akbaba, dizi ve film setlerinde sadece kamera önünde durmayı sevmediğini, kimi zaman da kamera arkasına geçtiğini söyledi. Akbaba, işin mutfağına da girerek kamerayı kurcalamaktan her zaman hoşnut olduğunu ve set arkasında çalışan emekçilere de yardım ettiğini çünkü her ne kadar görünmese de orada da çok büyük bir emeğin var olduğunu söyledi. Oyuncu olarak projelerde en çok zorlandığı noktaları, bir senaryoyu kabul etme nedenini ve oyunculuk mesleğine bakışını da açıklayan Akbaba, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Yönetmenin istediği ama benim anlamadığım sahneler ile çok yoğun duyguların olduğu sahneleri oynamakta oldukça zorlanıyorum çünkü yer aldığınız bir projede karakterinizin oynayacağı yoğun duygusal kişiliği oynamak ve o yoğunluğu seyirciyi de etkileyecek şekilde yansıtmak belki de işin en zor kısmıdır. Bunun yanı sıra yer almak istediğim projelerde basmakalıp bir senaryo olmamasına ve basmakalıp bir karakter önerilip önerilmediğine çok dikkat ederim. Bürüneceğim karakteri özümsemek bu işin en önemli kurallarından biridir çünkü. Yer aldığım filmlerde işin teknik detaylarına da çok önem veriyorum. Bir projede ışık, görüntü yönetmenliği ve dağıtım gibi unsurlarına da bakarım kabul etmeden önce. Dönem dizileri ile günümüz dizileri arasında oyunculuk başta olmak üzere pek çok fark vardır. Dönem işi, bir oyuncuya ‘Ne kadar varsın?, ‘Neresinde duruyorsun?’ ve ‘Neresine kadar gidebilirsin?’ sorularını sordurtur. Ayrıca oyunculuk demek popüler olmak, tanınmak demek değildir. Yönetmenin gözünün içine bakıp nasıldım sorusuna ‘İyidir’ cevabını almak demektir oyunculuk.

Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverler ile buluşacak “Senaryo Sohbetleri”nde 16 Mayıs Cumartesi günü Özge Özberk, 18 Mayıs Pazartesi günü Kerem Bürsin, 20 Mayıs Çarşamba akşamı Murat Dalkılıç ve ilerleyen haftalarda da Damla Sönmez, Uğur İçbak, Birol Güven ve daha birçok isim konuk olarak katılacaklar. Yayınlar TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Canlı yayınları kaçıran sinemaseverler ise programa ait önceki bölümlere TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından erişebilecek.