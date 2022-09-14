Özge Gürkan'ın eseri Louvre'da

Çağdaş resim sanatının dikkat çeken isimlerinden Özge Gürkan, Türkiye’deki çalışmalarının yanı sıra yurt dışındaki başarıları ile de dikkat çekiyor. Sanatçının ‘Onna Bugeisha’ isimli eseri 21-23 Ekim tarihlerinde dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Paris Louvre Müzesi Le Carrousel’de PAKS Galeri’de sergilenecek. Sergi için seçilen eserler arasında yer alan ve tuval üzerine akrilik olarak çalışılan ‘Onna Bugeisha’ kadının gücüne, içinde keşfedilmeyi bekleyen renklere ve özgürlüğe gönderme yapıyor.

‘Hiçbir Şeyden Korkmayan Japon Kadın Samuraylar’ anlamına gelen ve bir soyluluk ünvanı olan ‘Onna Bugeisha’, Japon soyluları arasında yer alan bir çeşit kadın savaşçıydı. Çoğu kadın samuray erkekleriyle birlikte savaşa girdi, kimi zaman savaşçı oldu, kimi zaman liderlik etti. ‘Onna Bugeisha’ çoğunlukla samuray ya da asillerin eşleri ve kızlarından oluşan efsanevi kadın savaşçılardı.

Özge Gürkan “Onna Bugeisha” isimli bu çalışmasında kadınların içindeki potansiyele, güce ve sahip olduğu değerlere vurgu yapıyor, eserde kullanılan renkler ve altın yaldız ile de kadının ihtişam ve asaletinin altını çiziyor.

Türkiye’de katıldığı sergilerde dikkat çeken sanatçının eserleri dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yurt dışında Hub Design New York tarafından temsil edilen Özge Gürkan, 2021 yılında ‘Rebel’ isimli eseriyle dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden biri olan Contemporary Venedik Uluslararası Sanat Fuarında, ‘Subliminal’ isimli eseri ile Canvas London International Art Fair’de yer alarak sanat dünyasının beğenisini kazandı.

Çok katmanlı çalışmalarıyla ve insan ruhuna dokunan anlatımlarıyla dikkat çeken sanatçı eserlerinde kadınlardan ilham alıyor. Soyut olarak kadınların üzerindeki baskıları, dayatılan zorlukları eserlerindeki zincirlerle simgeleyen Gürkan, kullandığı çok katmanlı renklerle de kadının içindeki renklere vurgu yapıyor ve eserlerinde kadınların renklerini göstermek için bu zincirleri kırmaları gerektiğini işliyor.

Özge Gürkan eserlerine eğitimini aldığı hat sanatından da etkiler katarak kendine özgü bir teknik kullanıyor. Türkiye’de resimleri İstanbul 360’ta, Love Festival’de ve Four Seasons Hotel Bosphorus’ta sergilenmiş olan sanatçı geçen yıl Atölye Cer ve Contemporary Istanbul’da da sanatseverlerle buluştu.

Gürkan aynı zamanda İyilik için Sanat Derneği’nin oluşumu Atölye Cer bünyesinde sanatçı olarak yer alıyor ve Sanat Seninle Derneği’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Özge Gürkan Hakkında

1978 doğumlu Özge Gürkan, İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra, reklamcılık ve kurumsal iletişim alanında çalıştı, bu süreçte renk ve biçim denemeleri üzerine yoğunlaştı. Hat Sanatı eğitimi de alarak edebi değerler ve sanatın ritimsel diline dair uygulamaların paralelinde resim alanına da yöneldi.

Ege Yapı ve İyilik İçin Sanat Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Atölye Cer kapsamında farklı disiplinlerden gelen sanatçılarla çalışma ortamı oluşturan Özge Gürkan, aynı zamanda Erkan Yaprakkıran’ın atölyesinde de 2019 yılından beri ortak projeler üretmektedir.

Rengin ritmik dilinde, boyayla buluştuğu yerde düşsel devinimlerini yansıtan Gürkan -kadının, özellikle bu dönemde, yaşadığı tutsaklığa dair yasaklar ile bastırılmış duygularını- hapsolmuşluğu hissettiren kurguları kafesler, zincirler, tel örgülerle soyut ve keskin bir ifade ile yansıtmaktadır.

Bu anlamda, düşünsel bir içerikle şekillenen her bir renk ve biçim -o tutsağın içinde nefes aldığımız yerde- Özge’nin resimlerinde hayat buluyor. Renk, fırça tuşu, ruhun derininde huzura dönüşen her bir form tutkuya dönüşüyor. Katman katman, üst üste binen zamanlar gibi biriktirilen o gizem niteliğindeki içsel dünya, açık uçlu anlatımla kapalı kapılardan sıyrılıp sanatçının ruhunu yansıttığı dünyasında izleyicisiyle buluşuyor.

Sergiler ve Etkinlikler

2022 Carrousel du Louvre / Paris

2022 Artweeks Akaretler

2022 Art Contact İstanbul

2022 Emaar Art Hub

2021 Barcelona Contemporary Art Fair

2021 “Canvas London International Art Fair” Hub Design New York / London

2021 “Contemporary Venice International Art Fair” Hub Design New York / Venedik

2021 “Contemporary İstanbul”

2021 Atölye CER

2020 “Art.İst Sauna / Art Market Place” İyilik İçin Sanat Derneği / Uniq İstanbul

2020 CI Contemporary Istanbul International Art Fair” İyilik İçin Sanat Derneği / İstanbul

2020 “Exhibition” Four Seasons Hotel Istanbul at Bosphorus / İstanbul

2020 “Step Istanbul Art Fair” İyilik İçin Sanat Derneği / İstanbul

2020 “Artweeks Akaretler Disiplinlerarası Sanat Platformu” İyilik İçin Sanat Derneği / İstanbul

2020 “IAAF Istanbul Antika ve Sanat Fuarı” F Sanat Galerisi / İstanbul

Hub Design NY, Sanatçılarını Globale Taşımaya Devam Ediyor

Hub Design NY, 2018 yılında New York’ta kurulan ve bugün global ölçekte hizmet veren bir sanat ve tasarım şirketidir. Kuruluş amacı küresel ölçekte sanat eseri üretmesine rağmen çeşitli zorluklarla karşılaşıp küresel bilinirliğe ulaşamayan Türk sanatçılarımızı bir sonraki seviyeye taşımak ve ülkemizin yeni değerler üretebilmesine katkıda bulunmaktır. New York’un yanı sıra sanatın merkezi olarak kabul edilen İstanbul, Londra, Paris, Bogota ve Meksiko şehirlerinde temsilci bulunduran ve EMEA Bölgesi için stratejik partneri bulunmaktadır.