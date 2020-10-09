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Pandemi tiyatroları vurdu, kütüphaneleri özendirdi

Pandemi nedeniyle, Şehir Tiyatroları izleyici sayısında ve kültürel etkinliklerde, geçen yıla oranla ciddi azalmalar kaydedildi.

09 Ekim 2020 Cuma 10:38
Pandemi tiyatroları vurdu, kütüphaneleri özendirdi

Pandemi tiyatroları vurdu, kütüphaneleri özendirdi


Kütüphanelere ve dijital arşivlere ise ilgi arttı. Şehir Tiyatroları, 2019’da, aylık ortalama 51 bin 689 seyirciye ulaşırken, 2020 yılında, COVID-19 sebebiyle 24 bin 503 izleyicide kaldı. Aylık ortalama etkinlik sayısı, 2019’da 446, 2020’de ise 263 oldu. 2019’da, 268 bin 956 olan kütüphane üye sayısı, 6 bin 35 artarak, 2020’de 274 bin 991’e çıktı. İBB bünyesinde yer alan 21 kütüphanede, 734 bin 349 okuyucuya, 902 bin 362 kitapla hizmet veriliyor. İstanbul’da kültür merkezi başına 467 bin 548 kişi düşüyor. Pandemi döneminde, kültürel etkinlikler, İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın, Youtube ve Instagram kanalları üzerinden gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 Ağustos verilerine göre, kültür faaliyetlerindeki değişiklikleri izledi. Elde edilen veriler, Ekim 2020 İstanbul Kültür İstatistikleri Bülteni’nde yer aldı. Değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

En çok izleyici Muhsin Ertuğrul Sahnesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 8’i Avrupa yakasında olmak üzere 12 tiyatro sahnesi bulunuyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, 2019 yılında, 42 bin 229 izleyiciyle en çok izleyici ağırlayan sahne oldu. İkinci sırada Kâğıthane Sadabad Sahnesi yer aldı. “Çocuk Şenlikleri” ve “Genç Günler” kapsamında, 2019 yılında, 10 bin çocuk, 17 bin genç izleyiciye ulaşıldı.

İzleyici azaldı

Şehir Tiyatroları 2019’da aylık ortalama 51 bin 689 seyirciye ulaşırken, 2020 yılında COVID-19 sebebiyle aylık ortalama 24 bin 503 izleyiciye ulaştı. Şehir Tiyatrolarında gerçekleştirilen oyunların yüzde 67’si yetişkin,yüzde 27’si çocuk oyunu ve yüzde 6’sı müzikalden oluştu. 2020 Eylül verilerine göre, yetişkin oyunlarında, aylık ortalama seans sayısı, 2019’da ortalama 107 iken, 2020’de 49’a düştü. Çocuk oyunlarında, 2019’da ortalama 36 seans gösterilirken 2020’de 23’te kaldı. Oyunların yüzde 61’i yerli, yüzde 39’u yabancı oyunlardan oluştu.

Youtube ve Instagram’dan canlı yayın yapıldı

COVID-19 döneminde, Şehir Tiyatroları Youtube kanalında, 11 yetişkin, 5 çocuk oyunu canlı yayınlandı. Ayrıca mayıs ayından itibaren yirmi dört Oyunculuk Atölyesi, yedi Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) Atölyesi,dört Yazarlık Atölyesi olmak üzere toplam 35 atölye gerçekleşti. Dört adet “Sahnenin Gizli Kahramanları” videosu, üç adet Çocuk Saati videosu ve bir adet belgesel yayınlandı. 1 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında, Youtube kanalından toplam 31 ‘’Masal Saati’’ etkinliği yayınlandı. Instagram hesabı üzerinden de dört adet canlı yayın yapıldı.

Etkinlikler sosyal medyada

2020 Ağustos ayı verilerine göre 2019’da aylık ortalama 446 etkinlik gerçekleşirken, COVID-19 sebebiyle 2020 yılında, 263’e düştü. İBB sorumluluğundaki her bir kültür merkezine, 467 bin 548 kişi düşüyor. İki yıl içerisinde inşaatı tamamlanacak 10 kültür merkeziyle bu sayı, 337 bin 673 olacak. 2019’da ayda ortalama 113, 2020’de 30 konser düzenlendi. COVID-19 sebebiyle alınan önlemler kapsamında sosyal medya aracılığıyla, 17-31 Mart tarihleri arasında 92, Nisan’da 155, Mayıs’ta 127, Haziran’da 107 ve Temmuz’da 91 adet etkinlik gerçekleştirildi.

Kütüphane üye sayısı arttı

2019’da 268 bin 956 olan kütüphane üye sayısı, 6 bin 35 artarak 2020 yılında 274 bin 991 oldu. İBB bünyesinde yer alan 21 kütüphanede, 734 bin 349 okuyucuya 902 bin 362 kitap hizmeti veriliyor. Atatürk Kitaplığı (Merkez Kütüphane) mevcut kitap sayısının yüzde 53’üne sahip durumda. Okuyucu sayısının en fazla olduğu kütüphaneler, sırasıyla, Ahmet Süheyl Ünver ve Rasim Özdenören Kütüphaneleri oldu. 2020’nin ilk sekiz ayında, dijital arşivlere üye sayısı, 39 bin 726’a; görme engellilere yönelik seslendirilen kitap sayısı ise 4 bin 985’e ulaştı.

İstanbul Kültür İstatistikleri Bülteni Ekim 2020 hazırlanırken, İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanıldı.

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