Paşabahçe Mağazaları kayıp hazineler kolleksiyonundan Zafer Miğferi



Paşabahçe Mağazaları, izinli veya izinsiz kazılar sonucu yurt dışına götürülen tarihi eserlerle ilgili farkındalık yaratmak, geri alınmış eserlere ve kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda da bilinci artırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Kayıp Hazineler’ koleksiyonu ürünlerini, tarih ve sanatseverler ile buluşturuyor. Osmanlı döneminde çok eski tarihlerden beri kullanılan ve savaşçının başını darbelere karşı koruyan yakın savunma araçlarından biri olan miğferlerden esinlenen Paşabahçe Mağazaları, Zafer Miğfer’i tasarladı.

Anadolu topraklarında binlerce yıldır var olmuş sayısız uygarlığın kültürel ve sanatsal birikimini cam ve cam ustalığı ile birleştirerek gelecek nesillere miras bırakmak için çalışmalarını sürdüren Paşabahçe Mağazaları, “Tarih-Kültür-Cam” Koleksiyonlarına Kayıp Hazineler ile devam ediyor. Paşabahçe Mağazaları, izinli veya izinsiz kazılar sonucu yurt dışına götürülen tarihi eserlerden ilham alınarak tasarlanan Kayıp Hazineler Koleksiyonu’ndaki Zafer Miğfer’i sanat ve tarih tutkunlarıyla bir araya getiriyor.

Miğferler, çok eski tarihlerden beri kullanılan ve savaşçıların başını darbelere karşı koruyan yakın savunma araçlarından biri oldu. 16-17. yüzyıl Osmanlı dönemine ait, Moskova Kremlin Müzesi ve Hermitage Müzesi’nde sergilenen miğferlerden esinlenerek tasarlanan Zafer Miğfer, el imalatı camdan üretildi. Üzerindeki Osmanlı döneminde kullanılan rumi ve hatai stilindeki desenlerin tümü, 24 ayar altın, yaldız ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlandı. Alt parçasında bulunan desenler, miğferlerin kulak siperliğinden esinlenilerek oluşturuldu.

Dövme, kesme, perçin, döküm, zincir örme gibi tekniklerin kullanıldığı, süslemelerinde altın, gümüş ve taş kakma, kabartma, kumlama gibi maden süsleme tekniklerinin yer aldığı miğferler tarih boyunca dikkat çekici görünüşleriyle devlet törenlerinde ve askeri merasimlerde ihtişam arttırıcı bir unsur olarak kendini göstermişti.

Avrupa müzelerinde, kuşatma ve savaşlardan ele geçirilen çok sayıda Anadolu kökenli askeri araç gerecin içinde bulunan miğferler, birçok koleksiyonda ve müzede yer alıyor. Özellikle Viyana Askeri Tarih Müzesi, en fazla Osmanlı eserini bünyesinde barındırması sebebiyle dikkat çekerken benzer miğfer örnekleri, Fransa Louvre Müzesi, Almanya Bayerisches Armee Müzesi ve ABD Metropolitan Müzesi’nde de sergileniyor.

Kayıp Hazineler koleksiyonunda yer alan Zafer Miğfer ile diğer koleksiyon ürünlerini Paşabahçe Mağazaları’ndan ya da www.pasabahcemagazalari.com adresinden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.