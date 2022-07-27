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Paşaköy'ün Sesleri Konseri | 6 Ağustos'ta ikincisi gerçekleşecek

Sounds of Paşaköy klasik müzik konserlerinin ikincisi 6 Ağustos’ta  Assos’ta klasik müzik severleri ağırlıyor.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 07:36
Paşaköy'ün Sesleri Konseri | 6 Ağustos'ta ikincisi gerçekleşecek


Paşaköy'ün Sesleri Konseri | 6 Ağustos'ta ikincisi gerçekleşecek

 
Prof. Dr. Eftal Güdemez ve eşi Damla Güdemez, ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri ve "Sounds of Paşaköy" adını verdikleri klasik müzik konserlerinin ikincisi 6 Ağustos’ta Assos’ta kendi evlerinde gerçekleştiriyorlar. Bir gelenek haline getirmek istedikleri bu organizasyon ile klasik müziği sevdirmeyi amaçlıyorlar. Eftal Güdemez; “  Bu yıl anlamlı bir ricada da bulunuyoruz, misafirlerimizin geceye katılmadan önce TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunmaları istiyoruz.” dedi.

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