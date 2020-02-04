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Patlıcanlı Börek Çetesi Kelime Yayınları arasında yerini aldı 

Üç yakın arkadaş ve onların dedektiflik maceraları çocukları masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. 

04 Şubat 2020 Salı 08:06
Patlıcanlı Börek Çetesi Kelime Yayınları arasında yerini aldı 

Patlıcanlı Börek Çetesi Kelime Yayınları arasında yerini aldı 

 

 

Yanık patlıcanlı börekler, şehrin en büyük çöplüğüne uzanan gizli bir tünel ve mahallenin gözü pek köpekleri...

Bakalım Patlıcanlı Börek Çetesi üyeleri Leyla, Gökhan ve Baran’ın dedektiflik merakları bu gizemi çözmeye yetecek mi…

Pet şişelerden yapılmış sevimli Mavi Ahtapot’un durup dururken neden ortadan kaybolduğunu ise hiç sormayın...

Nefeslerinizi tutun ve maceraya hazırlanın!

Börek sever misiniz? Peki ya patlıcanlı börek? Bu kitabı okuyunca tek bir patlıcanlı börekle bile neler yapılabilir siz de göreceksiniz. Çevreyi ve hayvanları koruyabildiğinizi, etrafınızda doğru olmayan her ne varsa bunları düzeltmek için aslında hiç de küçük olmadığınızı, sezgilerinizin en az büyüklerinki kadar kuvvetli olduğunu öğreneceksiniz. Büyüklerinizden sıkça duyduğunuz deyimleri keşfedeceksiniz. Mavi Ahtapot’u hiç anlatmıyorum bile... Neden mi? Merak edin ve okuyun, benim aldığım tadın aynısını siz de alın diye. Kitaptaki maceralar hepinizi saracak. Kim bilir, belki de bu dost canlısı çeteye bir gün siz de katılırsınız…
 
Tuğba Akgün Türkçe Öğretmeni

Özlem Tokman: 1978 yılında Ankara’da doğdu. Üniversitede uluslararası ilişkiler eğitimi alıp hayali olan diplomatlık mesleğine adım atsa da yıllar içinde, gönlünde yatan aslanın çocuklar için yazmak olduğunu keşfetti. Roman yazmanın yanı sıra çevirmenlik, çocuk yogası ve ayurveda eğitmenliği yapmaktadır. Hayatının on yılını Çin, Singapur ve Malezya’da geçirdikten sonra şimdilerde Türkiye’de yeni bir yaşam kurmaya hazırlanıyor.

Elif Sakallı: 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Bir yıl boyunca eğitim ve etkinlik kitapları resimledikten sonra 2018 yılında TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması’nda “Bilge” karakteri ile birincilik ödülünü kazandı. Böylece çocuk kitapları dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve birçok yayınevi ile çalışmaya başladı. Halen serbest illüstratör olarak İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor.

TEMALAR

*SEVGİ 
*DEĞERLERİMİZ 
*BİREY ve TOPLUM 
*DUYGULAR ve HAYALLER 
*HAKLAR ve ÖZGÜRLÜKLER 
*GİZEMLER ve GERÇEKLER

●Hayvanlarla ilişkilerimiz 
●Çevremize karşı sorumluluklarımız 
●Dostluk 
●Kararlı ve cesur olmak 
●Merak etmek ve keşfetmek 
●Dedektiflik 
●Birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın önemi 
●Doğrunun peşinden gitmek ve hakkını savunmak 
●Pes etmemek

Eser Adı: Patlıcanlı Börek Çetesi
Yazar: Özlem Tokman
Çizer: Elif Sakallı
Yayınevi: Kelime Yayınları
Türü: Çocuk Edebiyatı - Roman
Editör: Bade Baran
Sayfa Tasarımı ve Kapak Uygulama: Hüseyin Özkan
Cilt Bilgisi: 210 gr. Amerikan Bristol
Kâğıt Bilgisi: 70 gr. Enzo kâğıt
Basım Tarihi: Eylül 2019
Sayfa Sayısı: 120 sayfa
Kitap Boyutları: 13x20 cm

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Anahtar Kelimeler:
Patlıcanlı Börek ÇetesiKelime Yayınları
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