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Pera Müzesi'nden çevrimiçi çocuk atölyeler | “Unutulmaz Sanatçılar Serisi”

Pera Müzesi Öğrenme Programları, müzeye konuk olan ünlü sanatçılardan ilhamla 7-12 yaş grubuna yönelik yeni bir etkinlik programı hazırladı.

14 Temmuz 2020 Salı 12:45
Pera Müzesi'nden çevrimiçi çocuk atölyeler | “Unutulmaz Sanatçılar Serisi”

Pera Müzesi Öğrenme Programları  “Unutulmaz Sanatçılar Serisi” Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri

Pera Müzesi Öğrenme Programları, müzeye konuk olan ünlü sanatçılardan ilhamla 7-12 yaş grubuna yönelik yeni bir etkinlik programı hazırladı. Zoom uygulaması üzerinden yaz boyu gerçekleşecek ücretsiz atölyelerde çocuklar, Fernando Botero, Joan Miró ve Andy Warhol’un eserlerini dijital sergi turu ile keşfe çıktıktan sonra kendi eserlerini üretecekler.


Pera Müzesi, geçtiğimiz yıllarda konuk ettiği ünlü sanatçılar Fernando Botero, Joan Miró ve Andy Warhol’un sergilerinden öne çıkan görüntüleri pandemi sürecinde YouTube kanalında yayınlayarak sanatı ekranlarımıza taşımıştı. Pera Öğrenme ekibi de yeni çocuk atölyelerini, büyük ilgi gören bu sergilerden ilhamla hazırladı. 7-12 yaş grubuna yönelik “Unutulmaz Sanatçılar Serisi” başlıklı etkinlik programı, üç farklı dijital sergi turu ve atölyeden oluşuyor. Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde gerçekleşen dijital turlarda, atölyeye ilham olan sanatçı ve eserlerini yakından inceleyen çocuklar, daha sonra evdeki resim malzemeleri ile yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar.

Ünlü sanatçıların resim tekniklerini öğreten yaratıcı atölyeler

Hacimli Figür Çizimleri” atölyesinde katılımcılar, Kolombiyalı ressam Fernando Botero’nun güzellik kavramına getirdiği eleştirel yorum hakkında bilgi edindikten sonra, sanatçının yuvarlak hatlı figürlerinden ilhamla çizime başlayacak. Pastel boya ve kuru kalem gibi malzemelerle geometrik şekiller kullanarak çizim yapan çocuklar, figür algısının sınırlarını genişletecek.

Sulu boya ile Miró!” atölyesinde, sürrealist akımın öncü sanatçılarından Joan Miró’nun eserlerini çevrimiçi turda keşfe çıkan çocuklar, sulu boya teknikleri hakkında bilgi edinecek. Ardından, renklerin özgürce dans ettiği, coşku ve sevinç dolu Miró tablolarından ilhamla, hayal güçlerinin rehberliğinde kendi sulu boya çizimlerini yaratacaklar.

Amerikan pop sanatının ikonik isimlerinden Andy Warhol’un eserleri ve serigrafi baskı tekniği hakkında bilgilerin paylaşılacağı “Sünger Baskı” atölyesinde ise, dijital sergi turuna ek olarak, sanatçının yeğeni James Warhola’nın yazdığı Uncle Andy’s, A Faabbbulous Visit with Andy Warhol (Andy Amcanın Evi – Andy Warhol ile Müttthişş Bir Ziyaret) adlı çocuk kitabı incelenecek. Daha sonra çocuklar, bulaşık süngeri ve akrilik boya ile kağıt üzerine baskılar yaparak, tekrarlanan renk ve desenlerin oluşturduğu kompozisyonları keşfedecek.

17, 24 Temmuz ve 12, 19, 26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen atölyelerde üretilen eserler, sosyal medyada #PeraÖğrenme etiketiyle paylaşılabilir.

Katılımın ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olduğu etkinlikler için rezervasyon gereklidir.

Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklerin sonunda e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecektir.

Atölye Programı

17 Temmuz Cumartesi, saat 14.00–“Sulu boya ile Miró!”

24 Temmuz Cumartesi, saat 14.00–“Sünger Baskı”

12 Ağustos Cumartesi, saat 14.00–“Hacimli Figür Çizimleri”

19 Ağustos Cumartesi, saat 14.00–“Sulu boya ile Miró!”

26 Ağustos Cumartesi, saat 14.00–“Sünger Baskı”

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