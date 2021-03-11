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Pera Müzesi | Plastik Düşler Sahnesi Açılıyor

Pera Müzesi, HYPERCORTEX iş birliği ve British Council desteğiyle gerçekleştirildiği "Plastik Düşler Sahnesi" 12 Mart’ta sanal etkinlik mekanında katılımcılarla buluşuyor. 

11 Mart 2021 Perşembe 14:53
Pera Müzesi | Plastik Düşler Sahnesi Açılıyor

Pera Müzesi’nin "Plastik Düşler Sahnesi" Açılıyor!

Görsel sanatları müzikle harmanlayan serinin ilk etkinliği "Zevk Meselesi Açılış Partisi" olacak. İz’in elektronik müzik seçkisi ile AVgen’in renkli görsel dünyasını bir araya getiren sanal parti, Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun’un performansıyla devam edecek. "Plastik Düşler Sahnesi", 2 Nisan ve 7 Mayıs’taki etkinliklerle devam edecek. Sanal etkinlik alanına plastikdusler.com adresinden ulaşılabilecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sanatın farklı alanlarına odaklanan projelerle sanatseverlere çok yönlü etkinlik programları sunmaya devam ediyor. Mekansal ses tasarımı, interaktif objeler ve katılımcılar arası etkileşim olanaklarıyla fiziksel dünyadakine benzer bir tecrübe sunan "Plastik Düşler Sahnesi", pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi etkinlik formatlarına keyifli bir alternatif sunuyor. HYPERCORTEX iş birliği ve British Council desteğiyle gerçekleştirilen sanal etkinlik serisi 12 Mart’ta "Zevk Meselesi Açılış Partisi" ile başlıyor.

Zevk Meselesi sergisine paralel olarak gerçekleştirilen sanal partide katılımcılar önce, iz’in (Elifnaz Koçak) elektronik müziğin sınırlarında gezerek farklı alt türlerden beslediği deneysel seçkisi ile AVgen’in (Lal Avgen) kod ve video bazlı ses duyarlı görsel dünyasını bir araya getiren performansı izleme imkanı bulacak. Ardından sahneyi, Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun'un, geçmişe dair kuir anlatımlarıyla kültleşmiş Broadway klasikleri ile Çiçek Çocuk'un kendi parçalarını elektronik altyapılarla birleştirerek yeniden geleceğe sunduğu "Elmas Gözlüklerimiz" başlıklı performansı alacak.

Görsel, işitsel ve düşünsel duyuları harekete geçiren etkinlik serisi


Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üç farklı etkinlikle katılımcılarla buluşacak "Plastik Düşler Sahnesi"  serisi, sanatın farklı dallarını çağın gerekliliklerine uydurarak sanal ortamda da doyurucu ve keyifli performansların mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyor. Sanat, teknoloji ve performansın kesiştiği program, aynı zamanda, pandemi döneminden maddi ve manevi olarak etkilenen müzisyen ve görsel sanatçıları desteklemeyi amaçlıyor. Serinin ilerleyen etkinliklerinde, Robogeisha, Ömer Özçelik,  Ahmed Bektaş, Deniz Erdem,  Selver Yıldırım, Debora İpekel, Ece Düzgit, İpek Hamzaoğlu, Gurur Gelen, Oddviz, Fosil, Afterwork, Sushiwalks ve Berkay Tuncay sanal etkinlik mekanında katılımcılarla buluşacak.

"Plastik Düşler Sahnesi" etkinlik serisi kapsamında düzenlenen "Zevk Meselesi Açılış Partisi", 12 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de sanal kapı açılışı ile başlayacak. Performanslar etkinlik günü plastikdusler.com adresinden ücretsiz izlenebilir. 

"Plastik Düşler Sahnesi", Birleşik Krallık ve diğer ülkeler arasındaki kültürel işbirlikleri destekleyerek dijital ve yenilikçi işbirliği yolları geliştirmeyi amaçlayan British Council Digital Collaboration Fund tarafından desteklenmektedir. 

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır ve katılımcı sınırı yoktur.

 
Etkinlik Programı:

12 Mart Cuma
20.00 Sanal kapı açılışı
20.30 Performans: iz ve AVgen
21.15 Performans: Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun
Açılış ve kapanış seti: DJ hassas duygular

2 Nisan Cuma
20.00 Sanal kapı açılışı

20.30 Performans: Robogeisha, Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş
21.15 Performans: Deniz Erdem ve Selver Yıldırım
21.50 Performans: Debora İpekel ve Ece Düzgit, İpek Hamzaoğlu
Açılış ve kapanış setleri: DJ tenderemres

7 Mayıs Cuma
20.00 Sanal kapı açılışı
20.30 Performans: Gurur Gelen ve oddviz
21.15 Performans: Fosil ve afterwork
21.50 Performans: Sushiwalks ve Berkay Tuncay
Açılış ve kapanış setleri: DJ Kebap Show Season

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Anahtar Kelimeler:
Pera MüzesiPlastik Düşler SahnesiZevk Meselesi Açılış Partisi
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