Pera Öğrenme'den fotoğraf merakınıza ustalık katacak atölye programı



Pera Müzesi Öğrenme Programları, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye ve Zamane İstanbulları sergileri kapsamında yetişkinlere yönelik fotoğraf temalı sanatçı atölyeleri düzenliyor. Profesyonel fotoğrafçıların yürütücülüğünde gerçekleşecek “Fotoğrafın Peşinde: Sanatçılarla Atölyeler” programında katılımcılar, her iki sergideki eserlerden ilhamla, siyah beyaz fotoğraf, sokak ve mimari fotoğraf çekimleri, kentin seslerini fotoğrafla görselleştirme, cyanotype baskı ve portre fotoğrafçılığı gibi farklı alanları deneyimleme fırsatı bulacak.





Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye ve Zamane İstanbulları sergileri paralelinde, 19 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında yetişkinler için sanatçı atölyeleri düzenliyor. 18 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olan “Fotoğrafın Peşinde: Sanatçılarla Atölyeler” programı Pera Müzesi’nde yüz yüze gerçekleşecek.

Zamane İstanbulları sergisinden ilham alan atölyelerin yürütücülüğünü, sergi sanatçılarından Ahmet Sel, Ci Demi, Erdem Varol, Silva Bingaz ile mimari fotoğrafçı Engin Gerçek ve sanatçı ikilisi Arek Qadrra & Beste Kopuz üstleniyor. Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye sergisine yönelik atölyelerde ise katılımcılara fotoğraf sanatçıları Orçun Karamustafa, Elçin Acun, Seçkin Tercan ve Mert Çağıl Türkay eşlik ediyor.

Fotoğrafseverler deneysel baskı tekniklerini keşfediyor

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye sergisi kapsamında, ünlü sanatçının eserlerini ortaya çıkarırken kullandığı tekniklerden esinlenen atölyeler tasarladı.

İmgenin Gizemi: Siyah Beyaz Fotoğraf atölyesi hem geçmiş projelerinde hem de Pera Müzesi’nde sergilenen eserlerinde ağırlıkla siyah beyaz çalışan Isabel Muñoz’un pratiğinden ilham alıyor. Orçun Karamustafa yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede katılımcılar, soyutlama, gizem ve hayal gücünü içinde barındıran siyah beyaz fotoğrafların inceliklerini öğreniyor; fotoğrafta kompozisyon, ışık kullanımı ve pozlama teknikleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Elçin Acun ve Seçkin Tercan yürütücülüğünde düzenlenen Stereoskopik Fotoğraf atölyesi, Isabel Muñoz’un altın varak kullanarak cam üzerine uyguladığı baskılar gibi farklı “görme biçimleri” ve etkileyici ışık kullanımından yola çıkarak tasarlandı. Atölyede, fotoğrafta üç boyutun uygulama alanı kabul edilen stereoskopik fotoğraf tekniğini öğrenen katılımcılar, çektikleri fotoğraflara derinlik ve boyut kattıktan sonra, ürettikleri kareleri 3D gözlüklerle üç boyutlu izleme fırsatı buluyor.

Isabel Muñoz’un deneysel baskı tekniklerini kullandığı fotoğrafçılık pratiği ile Zamane İstanbulları’nın çok katmanlı kavramsal çerçevesini bir araya getiren Cyanotype Baskı atölyesinin yürütücülüğünü Elçin Acun ve Mert Çağıl Türkay yapıyor. Atölyede, “mavi baskı” olarak da adlandırılan Cyanotype tekniğini keşfeden katılımcılar, İstanbul’a ait seçtikleri malzemeleri ve oluşturdukları negatifleri farklı yüzeylere uygulayarak kendi fotoğraf baskılarını üretiyor.

Yeni tekniklerle kendi İstanbul anlatınızı kurgulayın

İstanbul’da yaşayan 11 fotoğraf sanatçısının kente dair güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları sergisinden ilhamla hazırlanan atölyelerde katılımcılar, sanatçılardan öğrendikleri tekniklerle kendi İstanbul’larını yeniden yorumluyor.

Erdem Varol ve Ci Demi’nin yürütücülüğünde gerçekleşen Merceğimde İstanbul: Kenti Fotoğraflamak atölyesi, katılımcıları İstanbul’un farklı yüzlerini keşfetmeye; alışılageldik turistik imgelerin dışına çıkıp kenti farklı açılardan görmeye ve yeniden yorumlamaya davet ediyor.

Ekin Özbiçer’in Zamane İstanbulları sergisindeki fotoğraflarından ve Oto-oryantalizm adlı video yerleştirmesinden ilham alan Kentin Sesleri: Kolektif Harita Yapımı atölyesinin yürütücülüğünü, Beste Kopuz ve Arek Qadrra üstleniyor. Pera Müzesi ve çevresinde “kentin farklı seslerini fotoğraflayan” katılımcılar, daha sonra hafıza, ses, hikâye ve fotoğrafik imge gibi kavramlar çerçevesinde kolektif hafıza hikâyelerinin yer aldığı bir harita tasarlıyor.

İstanbul’un Yapılarını Fotoğraflamak atölyesinde, Pera Müzesi çevresindeki binaları Engin Gerçek ile birlikte, yapı fotoğrafına özel lenslerle fotoğraflayan katılımcılar, birer hafıza mekânı olan yapıların izinden giderek farklı bir zamane İstanbul’u anlatısı yaratıyor. Çekimlerin ardından fotoğrafların sanatçının eşliğinde bilgisayara aktarılarak işleneceği atölye, fotoğrafa ve mimarlığa ilgi duyan herkese açık.

Zamane İstanbulları sergisinde göç kavramına odaklanan portre fotoğraflarıyla yer alan Ahmet Sel, Portrelerle Hikâye Anlatımı atölyesinin de yürütücülüğünü üstleniyor. İstanbul’daki göçmenlerin yaşadıkları yerlerde ya da çalışma mekânlarında fotoğraflandığı Bizim Orada serisini sanatçıyla birlikte inceleyen katılımcılar, portre fotoğrafçılığı ve portrelerle hikâye yaratma yöntemi hakkında bilgi ediniyor.

Fotoğrafın Anlatı Ormanlarında Gezinti atölyesi, Zamane İstanbulları sergisine Diplerdeki Dönüştürücü Ruh serisiyle katkıda bulunan ve fotoğrafın temelini bir yakınlaşma olarak yorumlayan Silva Bingaz yürütücülüğünde gerçekleşiyor. Farklı sanatçıların fotoğraf yolculuğundaki ortak noktaların ve izledikleri rotaların keşfedileceği iki seanslı atölyede, fotoğrafta öznel bakış açısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Biletler Biletix’ten temin edilebilir. PERAkart AİLE’lilere özel indirim uygulanmaktadır.

Atölye Programı:

İmgenin Gizemi: Siyah Beyaz Fotoğraf

19 Ağustos Cumartesi, 14.00

Merceğimde İstanbul: Kenti Fotoğraflamak

20 Ağustos Pazar, 14.00

Kentin Sesleri: Kolektif Harita Yapımı

27 Ağustos Pazar, 14.00

Cyanotype Baskı

2 Eylül Cumartesi, 14.00

İstanbul’un Yapılarını Fotoğraflamak

3 Eylül Pazar, 14.00

Portrelerle Hikâye Anlatımı

8 Eylül Cuma, 19.00

Stereoskopik Fotoğraf

9 Eylül Cumartesi, 14.00

Fotoğrafın Anlatı Ormanlarında Gezinti

15 Eylül Cuma, 19.00

17 Eylül Pazar, 14.00