Pinokyo'nun Müzikal Yolculuğu CRR’de Başladı

Çocuklara ve içindeki çocuğu yaşatmayı başaran herkese ulaşmayı amaçlayan anlatımlı konser, orkestra şefi ve besteci Bujor Hoinic'in yönetimindeki orkestra ve Akasya Asıltürkmen'in anlatımıyla 24 Mart’ta ilk temsilini gerçekleştirdi. Pinokyo’nun masumiyeti, merakı ve dönüşüm yolculuğunun müzikle harmanlayarak seyircilere sunulduğu anlatımlı konser küçük sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

Oyuncu Akasya Asıltürkmen’in anlatımı, besteci ve orkestra şefi Bujor Hoinic’in yönetimindeki otuz kişilik orkestra eşliğinde gerçekleşen anlatımlı konserde, Pinokyo’nun hayallerinin peşinde giderken yaşadığı maceralar müzikle anlatıldı. CRR’de prömiyeri gerçekleşen “Pinokyo” 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yeniden çocuklarla buluşacak.

Bujor Hoinic: “Beş Yaşımda Annemden Dinlediğim Haliyle Yazdım”

Pinokyo’nun bestesi ve librettosu Romanya'da doğup İstanbul'da yaşamını sürdüren Bujor Hoinic'e ait. Hoinic çocuklar için yazdığı eser hakkında şunları söyledi: “Çocuklar Pinokyo’yu kitaplardan biliyordu. Ben de bestecilik kariyerim boyunca çocuklar için bir eser yazmadığımı farkettim bu yüzden onlara Pinokyo’yu müzikle anlatmak istedim. Pinokyo’yu hem öğretici hem de eğlenceli olduğu için seçtim. Librettosunu beş yaşımdayken annemden dinlediğim haliyle, kendi dilimde Romence olarak yazdım. Daha sonra oğlum Türkçe deyimler de ekleyerek çocuklara hitap edecek şekilde Türkçe’ye çevirdi. İnsan çocukluğunu hiçbir zaman unutmaz. Bugün burada olan çocuklar mutlu ayrıldı, umarım bugünü hep hatırlarlar.”

Akasya Asıltürkmen: Oyuncu Olmanın Ötesinde Bir Deneyim

Pinokyo’da anlatıcı olarak sahnede yer alan Akasya Asıltürkmen ise Pinokyo’nun henüz sekiz yaşındayken okuduğu ilk uzun kitap olduğunu belirten Asıltürkmen: “Bugün benim bir oyuncu olarak hiç unutmayacağım bir deneyimdi. Oyunculuğun ötesinde, aslında orkestrayla aynı anda hareket eden bir konserin anlatıcısıydım. Bu konserde anlatıcı olmamı istediklerinde çok sevindim ve hiç düşünmeden kabul ettim. Zaten Bujor Hoinic gibi önemli bir maestronun bestesini yorumlayabilecek olmak büyük bir şanstı. Onunla ve profesyonel bir orkestrayla çalışmak çok güzel ve farklı bir deneyimdi. Diğer temsilleri de iple çekiyorum” dedi.

Pinokyo'nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Bu dramatik anlatımla, "Pinokyo", bu temaları güçlü bir şekilde vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Pinokyo anlatımlı konseri dört yaş ve üzeri tüm sanatseverler için 19 Mayıs ve 2 Haziran’da yeniden CRR’de sahnelenecek.

Yeni temsillerin biletleri 30 TL olarak CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.