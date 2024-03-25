Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pinokyo'nun Müzikal Yolculuğu CRR’de Başladı

Pinokyo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzik ve hikâye anlatıcılığının harmanlandığı bir atmosferde yeniden hayat buldu.

25 Mart 2024 Pazartesi 11:21
Pinokyo'nun Müzikal Yolculuğu CRR’de Başladı






Pinokyo'nun Müzikal Yolculuğu CRR’de Başladı

Çocuklara ve içindeki çocuğu yaşatmayı başaran herkese ulaşmayı amaçlayan anlatımlı konser, orkestra şefi ve besteci Bujor Hoinic'in yönetimindeki orkestra ve Akasya Asıltürkmen'in anlatımıyla 24 Mart’ta ilk temsilini gerçekleştirdi. Pinokyo’nun masumiyeti, merakı ve dönüşüm yolculuğunun müzikle harmanlayarak seyircilere sunulduğu anlatımlı konser küçük sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

Oyuncu Akasya Asıltürkmen’in anlatımı, besteci ve orkestra şefi Bujor Hoinic’in yönetimindeki otuz kişilik orkestra eşliğinde gerçekleşen anlatımlı konserde, Pinokyo’nun hayallerinin peşinde giderken yaşadığı maceralar müzikle anlatıldı. CRR’de prömiyeri gerçekleşen “Pinokyo” 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yeniden çocuklarla buluşacak. 

Bujor Hoinic: “Beş Yaşımda Annemden Dinlediğim Haliyle Yazdım”

Pinokyo’nun bestesi ve librettosu Romanya'da doğup İstanbul'da yaşamını sürdüren Bujor Hoinic'e ait. Hoinic çocuklar için yazdığı eser hakkında şunları söyledi: “Çocuklar Pinokyo’yu kitaplardan biliyordu. Ben de bestecilik kariyerim boyunca çocuklar için bir eser yazmadığımı farkettim bu yüzden onlara Pinokyo’yu müzikle anlatmak istedim. Pinokyo’yu hem öğretici hem de eğlenceli olduğu için seçtim. Librettosunu beş yaşımdayken annemden dinlediğim haliyle, kendi dilimde Romence olarak yazdım. Daha sonra oğlum Türkçe deyimler de ekleyerek çocuklara hitap edecek şekilde Türkçe’ye çevirdi. İnsan çocukluğunu hiçbir zaman unutmaz. Bugün burada olan çocuklar mutlu ayrıldı, umarım bugünü hep hatırlarlar.”

Akasya Asıltürkmen: Oyuncu Olmanın Ötesinde Bir Deneyim

Pinokyo’da anlatıcı olarak sahnede yer alan Akasya Asıltürkmen ise Pinokyo’nun henüz sekiz yaşındayken okuduğu ilk uzun kitap olduğunu belirten Asıltürkmen: “Bugün benim bir oyuncu olarak hiç unutmayacağım bir deneyimdi. Oyunculuğun ötesinde, aslında orkestrayla aynı anda hareket eden bir konserin anlatıcısıydım. Bu konserde anlatıcı olmamı istediklerinde çok sevindim ve hiç düşünmeden kabul ettim. Zaten Bujor Hoinic gibi önemli bir maestronun bestesini yorumlayabilecek olmak büyük bir şanstı. Onunla ve profesyonel bir orkestrayla çalışmak çok güzel ve farklı bir deneyimdi. Diğer temsilleri de iple çekiyorum” dedi.

Pinokyo'nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Bu dramatik anlatımla, "Pinokyo", bu temaları güçlü bir şekilde vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Pinokyo anlatımlı konseri dört yaş ve üzeri tüm sanatseverler için 19 Mayıs ve 2 Haziran’da yeniden CRR’de sahnelenecek.

Yeni temsillerin biletleri 30 TL olarak CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.

Anahtar Kelimeler:
PinokyoCRR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şakşakçılar oyunu 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu’nda
Şakşakçılar oyunu 2 Nisan'da ENKA Oditoryumu’nda
Fişekhane'de Küçük Prens dijital hikayesi gösterimde
Fişekhane'de Küçük Prens dijital hikayesi gösterimde
Zekât kimlere verilir?
Zekât kimlere verilir?
Olten Filarmoni Orkestrası ve Daniel Ciobanu İzmir'i büyüledi
Olten Filarmoni Orkestrası ve Daniel Ciobanu İzmir'i büyüledi
Belgesel | Fotoğrafçı | National Geographic Ekranlarında
Belgesel | Fotoğrafçı | National Geographic Ekranlarında
Eurovision Rekortmeni Salvador Sobral CRR’ye Geliyor!
Eurovision Rekortmeni Salvador Sobral CRR’ye Geliyor!
Heykel Sanatçısı Aynur Önürmen ile Süngerden Formlar
Heykel Sanatçısı Aynur Önürmen ile Süngerden Formlar
CRR Türk Müziği Topluluğu, Türk Müziğinin İki Dev Sanatçısını Anıyor
CRR Türk Müziği Topluluğu, Türk Müziğinin İki Dev Sanatçısını Anıyor
Başak Şenova anlatıyor | Dijital Kültürü Tekrar Değerlendirmek
Başak Şenova anlatıyor | Dijital Kültürü Tekrar Değerlendirmek
Dünya Tiyatro Günü'nde 8 ücretsiz oyun
Dünya Tiyatro Günü'nde 8 ücretsiz oyun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim