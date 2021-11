Pirelli'ye Bryan Adams'lı 2022 takvimi

Her yeni yıl dünya çapında büyük sükse yapan geleneksel Pirelli Takvimi'nde bu yıl Kanadalı ünlü şarkıcı Brayn Adams teması ile gece saat 23.00'ten itibaren yayınlanıyor.

Milano, 29 Kasım 2021 – İçinde bir plak değil de 2022 Pirelli Takvimi’nin bulunduğu bir LP. “On the Road” (Yolda) ve fotoğraflar Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 Pirelli Takvimi, 1960'lardan günümüze uluslararası müzik yıldızlarının bir kutlaması ve pandemi sebebiyle bir geri dönüş niteliğinde bulunuyor.



Bu geri dönüş, logosu The Cal ile aynı zamanda tanıtılan Pirelli'nin 150. yıl dönümü kutlamalarına denk gelmesi nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Tanıtım da başlı başına bir yenilik çünkü 29 Kasım Pazartesi günü saat 23.00’da (Türkiye saati) www.pirelli.com’da herkesin izleyebileceği dijital bir etkinlik şeklinde gerçekleşecek.



Yirmi yıldan uzun süredir müzik dünyasındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam eden Bryan Adams, bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı olarak yerini sağlamlaştırıyor. Adams şimdi de On The Road (Yolda) temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki hayatlarından kareler yakalıyor. Kanadalı müzisyenin Pirelli Takvimi için bestelediği, takvimle aynı adı taşıyan “On The Road” şarkısı da yeni albümünde yer alacak.



Çekimlerin gerçekleştiği sette müzisyenler, performans öncesi gerginlikten provalar ile konserler arasındaki molalara, bir şehirden diğerine uzun yolculuklara ve otel odalarının yalnızlığına kadar turne hayatının farklı anlarını yeniden yaşıyor. Bunlar Bryan Adams'ın da çok iyi bildiği deneyimler ve The Cal™ tarihinde bir ilk olarak fotoğrafçı da kadroda yer alıyor. The Cal™'in 48. edisyonunda farklı yaşlardan, müzik türleri ve kültürlerden dünyaca ünlü on sanatçı Bryan Adams’a eşlik ediyor: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent ve Kali Uchis. Çekimler bu yaz sadece üç gün içinde Palace Theatre ve Hollywood'daki Chateau Marmont Oteli olmak üzere Los Angeles'taki iki lokasyonda ve Capri'deki Scalinatella otelinde gerçekleştirildi.

Bryan Adams’ın sanatçıları kendilerine has özellikleriyle 12 aya yansıttığı takvim, 160'tan fazla sayfadan oluşuyor ve portreler dahil 70’i aşkın fotoğraf içeriyor. Albümün kapağında da yer alan St. Vincent bir otelde uyanırken, Kali Uchis boş gününde havuz başında, Saweetie bir başka yolculuk için otelden çıkış yaparken, Cher ise kuliste görülüyor. Normani’yi ses provasından önce dinlenirken, Jennifer Hudson'ı salona gelirken, arka kapakta da yer alan Iggy Pop'u konser öcesinde, Grimes'ı kayıt stüdyosunda, Bohan Phoenix'i konser sonrası otelde ve Rita Ora'yı konserden sonra görüyoruz.

Bryan Adams fotoğraflarının hikayesini şöyle açıklıyor: “Yolda yaşanan her şeyi birkaç güne sığdırıp özetlemek son derece zor olacaktı. O nedenle ben de bazı yönlerini yansıtmaya çalıştım… Örneğin, müzisyenler çoğu zaman binanın önünü görmezler, arkasını görürler. Sahneye açılan kapıyı, kulisi, bir binanın bodrum katını görürüz… Sahneden aracın kapısına gidersiniz, oradan otel kapısına, tren veya otobüs kapısına… Kısacası pek çok kapı var ama konu her zaman seyahat etmekle ilişkili…”

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera ise şöyle konuştu: “Bryan Adams yıllardır bildiğim ve takdir ettiğim bir sanatçı. Müzik dünyası ile yollarda olmayı ve seyahat etmeyi birleştirme fikrinin pandemi sonrasında kademeli olarak normalleşmeye çalışırken geri dönen Pirelli Takvimi için mükemmel olacağını düşündük. Bu takvim, Pirelli'nin 150. yıl dönümünü kutlayacağımız için çok önemsediğimiz 2022’nin aylarını gösterecek.”

Pirelli 1872'de kuruldu ve 1964 yılındaki ilk Pirelli Takvimi’nden bu yana “On The Road” (Yolda) dahil olmak üzere 37 fotoğrafçının imzasını taşıyan 48 edisyon yayımladı. 2022 Pirelli Calendar çekimlerinden kamera arkası görüntüler, fotoğraflar, sunumun kaydı, rol alan ekip ve hikayeler ile birlikte The Cal™ tarihini orijinal videolar, röportajlar, fotoğraflar ve yazılarla www.pirellicalendar.com web sitesinde keşfedebilirsiniz.



Bryan Adams ile sohbet

Sizin Pirelli Calendar’ınızın gerisindeki fikir neydi?

Hayatın içinde bir sanatçı olarak yol alma fikrini aktarmak için yaratıcılığı kullanmaya çalıştım. Söz konusu fotoğraf ise bazı şeylerin normal olmasını istemezsiniz. Unutulmaz bir görüntü yakalamak istersiniz; ben de bunu yapmayı denedim.

“On the Road” (Yolda) temasını nasıl buldunuz?

Açıkçası çok zor olmadı çünkü 45 yıldır yollardayım. Bu fikri önerirken bir yandan da bunun daha önce yapılmış olabileceğini düşünüyordum çünkü son derece bariz bir konu. Seyahat eden müzisyenler ve lastik üreten bir şirket arasında ortak bir ilişki olabileceğini düşündüm. Bana mantıklı geldi. Pirelli de fikri çok beğendi.

Turnelerin, performansların ve yolda olma deneyiminin hikayesini fotoğraflarınızla nasıl anlattığınızı açıklayabilir misiniz?

Yolda yaşanan her şeyi birkaç güne sığdırıp özetlemek son derece zor olacaktı. O nedenle ben de bazı yönlerini yansıtmaya çalıştım… Örneğin, müzisyenler çoğu zaman binanın önünü görmezler, arkasını görürler. Sahneye açılan kapıyı, kulisi, bir binanın bodrum katını görürüz… Sahneden aracın kapısına gidersiniz, oradan otel kapısına, tren veya otobüs kapısına… Kısacası pek çok kapı var ama konu her zaman seyahat etmekle ilişkili…

The Cal ilk kez müzik ve müzisyenler için böyle bir yaklaşımı benimsiyor. Siz de hem fotoğrafçı hem müzisyen olarak bunu uygulama açısından benzersiz bir konumdasınız. Nasıl yaptığınızı anlatır mısınız?

Her şeyi toparlayıp anladığım bir dünyayla ilişkilendirilebildiğim için memnunum. Benim için şahsen başka müzisyenlerle çalışabilmek, onların dünyalarına göz atabilmek ve neler yaptıklarını görmek gerçekten harika bir deneyimdi. Bildiğiniz gibi her şey çok değişti ve resimler müzik dünyasında yaşananların inanılmaz derecede önemli bir parçası haline geldi. Bir sanatçı şimdi nasıl temsil edilmek istediğini tek bir fotoğrafla kendi başına tamamıyla değiştirebiliyor. Yani kontrol kendisinde… o nedenle müzisyenler için hem fotoğraflar anlamında hem sanatsal açıdan ilginç zamanlardan geçiyoruz.

Fotoğraflarınızın neyi iletmesini istersiniz?

İnsanların fotoğraflarda betimlediğimiz düşleri ve gerçekleri beğeneceğini umuyorum. Bunlar olabileceklerin sadece küçük bir kesiti ve maalesef her şeyi sığdırabileceğimiz kadar yer yok… Her kişinin hikayesini anlatabilmek için ayrı bir kitap gerekir. Burada her sanatçıya kısa ve ilginç bir bakış sunmaya çalıştık.

Yollardan en favori anınızı paylaşabilir misiniz?

Apocalypse Now (Kıyamet) filminden örnek vereyim. Bir asker ormanda olmaktan bahsediyor ve ormanda olduğu her gün evine gitmek, evinde olduğu her gün ise ormana dönmek istiyordu. Müzisyenler de biraz böyledir. Bir kere yola çıktınız mı bağımlısı olursunuz, tekrar tekrar yapmaya devam edersiniz.

Turneye çıkmak sizin için ne anlama geliyor?

Turneler gerçekten benim hayatımın bir parçası ve bunu başka nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Başka bir aileye sahip olmak gibi ve Covid salgını nedeniyle o ailemi özlüyorum.

Tekrar yola çıkacağınız için heyecanlı mısınız?

İlginç bir his. Düşünecek çok zamanım oldu. Böyle bir şeyin olabileceğini asla düşünemezdim, tüm dünyanın kapanacağı ve seyahat edemeyeceğimiz aklıma bile gelmezdi. Yeniden yola çıkacağım için heyecanlıyım ama karantina döneminden gerçekten keyif aldığımı da söylemeliyim. Ailemle harika zaman geçirdim ve kendi küçük dünyamızda kapalı kalmışken çok eğlendik. Şimdi o kapalı ortamlardan çıkmaya başlıyoruz, dünya da yavaş yavaş açılıyor. Umarım böyle devam eder .

PIRELLI TAKVİMİ: FOTOĞRAFÇILAR, ÇEKİM YERLERİ VE MODELLER

1964 Robert Freeman – Mayorka, İspanya

Jane Lumb, Sonny Freeman Drane, Marisa Forsyth

1965 Brian Duffy - Monako ve Güney Fransa’da Fransız Rivierası

Pauline Dukes, Annabella, Virginia, Pauline Stone, Jeannette Harding

1966 Peter Knapp - Al Hoceima, Fas

Shirley Ann, Sue

1967 Yayımlanmadı

1968 Harri Peccinotti - Djerba, Tunus

Ulla Randall, Elisa Ngai, Pat Booth, Jill La Tour

1969 Harri Peccinotti - Big Sur, California

1970 Francis Giacobetti - Paradise Island, Bahamalar

Alexandra Bastedo, Anak, Pegga, Paula Martine

1971 Francis Giacobetti - Jamaika, Büyük Antiller

Caileen Bell, Angela McDonald, Kate Howard, Christine Townson, Gail Allen

1972 Sarah Moon - Villa Les Tilleuls, Paris

Suzanne Moncurr, Mick Lindburg, Boni Pfeifer, Inger Hammer, Magritt Rahn, Barbara Trenthan

1973 Brian Duffy – Londra, İngiltere

Erica Creer, Sue Paul, Nicki Howorth, Kubi, Nicky Allen, Jane Lumb, Kate Howard, Vida, Penny Steel, Kari Ann, Elizabeth, Vicky Wilks

1974 Hans Feurer – Seyşeller, Afrika

Eva Nielson, Kim, Marana, Chichinou, Kathy Cochaux

1975-83 Yayımlanmadı

1984 Uwe Ommer - Bahamalar, Orta Amerika

Angie Layne, Suzy-Ann Watkins, Jane Wood, Julie Martin

1985 Norman Parkinson - Edinburgh, İskoçya

Anna, Cecilia, Iman, Lena, Sherry

1986 Bert Stern - Cotswolds, İngiltere

Julia Boleno, Jane Harwood, Louise King, Deborah Leng, Suzy Yeo, Beth Toussaint, Gloria, Joni Flyn, Caroline Hallett, Samantha, Juliet, Clare Macnamara

1987 Terence Donovan - Bath, İngiltere

Ione Brown, Colette Brown, Naomi Campbell, Gillian De Turville, Waris Dirie

1988 Barry Lategan - Londra, İngiltere

Hugo Bregman, Briony Brind, Victoria Dyer, Nicola Keen, Kim Lonsdale, Sharon MacGorian, Naomi Sorkin, Carol Straker

1989 Joyce Tennyson - Polaroid Studios, New York

Lisa Whiting, Nicky Nagel, Danielle Scott, Brigitte Luzar, Gilda Meyer-Nichof, Kathryn Bishop, Susan Allcorn, Susan Waseen, Rosemarie Griego, Akura Wall, Gretchen Heichholz, Rebecca Glen

1990 Arthur Elgort - Seville, İspanya

Laure Bogeart, Laurie Bernhardt, Christina Cadiz, Anna Klevhag, Florence Poretti, Debrah Saron

1991 Clive Arrowsmith - Fransa

Alison Fitzpatrick, Lynne Koester, Monika Kassner, Paola Siero, Nancy Liu, Katherina Trug, Jackie Old Coyote, Tracy Hudson, Rachel Boss, Carole Jimenez, Saskia Van Der Waarde, Rina Lucarelli, Susie Hardie-Bick

1992 Clive Arrowsmith - Almeria, İspanya

Alison Fitzpatrick, Julienne Davis, Judi Taylor

1993 John Claridge – Seyşeller, Afrika

Christina Estrada, Barbara Moors, Claudie

1994 Herb Ritts on Paradise Island, Bahamalar

Karen Alexander, Helena Christensen, Cindy Crawford, Kate Moss

1995 Richard Avedon - New York, ABD

Nadja Auermann, Farrah Summerford, Naomi Campbell, Christy Turlington

1996 Peter Lindberg - El Mirage, California, ABD

Eva Herzigova, Nastassja Kinski, Kristen Mc Menamy, Navia, Carre Otis, Tatjanna Patitz

1997 Richard Avedon - New York, ABD

Honor Fraser, Ling, Cordula, Sophie Patitz, Ines Sastre, Waris Dirie, Anna Klevhag, Monica Bellucci, Gisele, Kristina, Tatiana, Irina, Jenny Shimizu, Marie Sophie, Brandy, Julia Ortiz, Nikki Uberti

1998 Bruce Weber - Miami, ABD

Tanga Moreau, Stella Tenant, Milla Jovovich, Carolyn Murphy, Eva Herzigova, Patricia Arquette, Shalom Harlow, Kristy Hume, Elaine Irwin Mellencamp, Georgina Grenville, Kiara, Rachel Roberts, Daryl Hannah. Guests: Dermot Mulroney, Fred Ward, Ewan Mc Gregor, Dan O’Brien, BB King, Sonny Rollins, Bono, Paul Cadmus, Francesco Clemente, John Malkovich, Kelly Slater, Kris Kristofferson, Robert Mitchum.

1999 Herb Ritts - Los Angeles, ABD

Chandra North, Sophie Dahl, Karen Elson, Michele Hicks, Carolyn Murphy, Shirley Mallmann, Laetitia Casta, Audrey Marnay, Elsa Benitez, Bridget Hall, Angela Lindvall, Alek Wek

2000 Annie Leibovitz - Rhinebeck, New York, ABD

Lauren Grant, June Omura, Mireille Radwan-Dana, Laetitia Casta, Alek Wek, Julie Worden, Jacqui Agyepong, Marjorie Folkman

2001 Mario Testino - Napoli, İtalya

Gisele Bündchen, Aurelie Claudel, Karen Elson, Rhea Durham, Marianna Weickert, Fernanda Tavares, Angela Lindvall, Ana Claudia Michael, Liisa Winkler, Noemi Lenoir, Frankie Rayder, Carmen Kass

2002 Peter Lindbergh - Los Angeles, ABD

Lauren Bush, Erika Christensen, Amy Smart, Bridget Moynahan, James King, Shannyn Sossamon, Selma Blair, Kiera Chaplin, Brittany Murphy, Monet Mazur, Rachel Leigh Cook, Mena Suvari, Julia Stiles

2003 Bruce Weber - Cilento ve Paestum, İtalya

Jessica Miller, Lisa Steiffert, Heidi Klum, Isabeli Fontana, Mariacarla Boscono, Natalia Vodianova, Karolina Kurkova, Sienna Miller, Alessandra Ambrosio, Rania Raslan, Bridget Hall, Sophie Dahl, Eva Riccobono, Yamila Diaz-Rahi, Filippa Hamilton, Valentina Stilla, Enrico Lo Verso, Alessandro Gassman, Tomasino Ganesh, Marcelo Boldrini, Jak Krauszer, Stephan Ferrara, Ajay Lamas

2004 Nick Knight - Londra, İngiltere

Adina Fohlin, Amanda Moore, Jessica Miller, Natalia Vodianova, Karolina Kurkova, Mariacarla Boscono, Esther de Jong, Frankie Rayder, Liberty Ross, Dewi Driegen, Ai Tominaga, Pollyanna McIntosh, Alek Wek

2005 Patrick Demarchelier - Rio de Janeiro, Brezilya

Adriana Lima, Julia Stegner, Michelle Buswell, Erin Wasson, Marija Vujovic, Fillipa Hamilton, Liliane Ferrarezi, Valentina, Diana Dondoe, Isabeli Fontana, Naomi Campbell

2006 Mert and Marcus - Cap d’Antibes, Fransa

Jennifer Lopez, Gisele Bundchen, Guinevere Van Seenus, Kate Moss, Karen Elson, Natalia Vodianova

2007 Inez and Vinoodh - California

Sophia Loren, Penélope Cruz, Lou Doillon, Naomi Watts, Hilary Swank

2008 Patrick Demarchelier – Şanghay, Çin

Maggie Cheung, Agyness Deane, Lily Donaldson, Du Juan, Doutzen Kroes, Catherine McNeil, Mo Wan Dan, Sasha Pivovarova, Coco Rocha, Caroline Trentini, Gemma Ward

2009 Peter Beard - Abu Camp/Jack’s Camp, Botswana

Daria Werbowy, Emanuela De Paula, Isabeli Fontana, Lara Stone, Rianne Ten Haken, Malgosia Bela, Mariacarla Boscono

2010 Terry Richardson - Bahia, Brezilya

Daisy Lowe, Georgina Stojiljokovic, Rosie Huntington, Eniko Mihalik, Catherine McNeil, Ana Beatriz, Abbey Lee Kershaw, Marloes Horst, Lily Cole, Miranda Kerr, Gracie Carvalho

2011 Karl Lagerfeld - Paris, Fransa

Bianca Balti, Elisa Sednaoui, Freja Beha Erichsen, Isabeli Fontana, Magdalena Frackowiak, Anja Rubik, Abbey Lee Kershaw, Lakshmi Menon, Heidi Mount, Erin Wasson, Natasha Poly, Lara Stone, Daria Werbowy, Iris Strubegger, Jeneil Williams, Baptiste Giabiconi, Sebastian Jondeau, Brad Kroenig, Garrett Negg, Jake Davis

2012 Mario Sorrenti - Murtoli, Korsika

Isabeli Fontana, Natasha Poly, Saskia De Brauw, Lara Stone, Joan Small, Guinevere Van Seenus, Malgosia Bela, Edita Vilkevictiute, Kate Moss, Milla Jovovich, Margareth Made, Rinko Kikuchi

2013 Steve McCurry - Rio de Janeiro, Brezilya

Isabeli Fontana, Adriana Lima, Sonia Braga, Marisa Monte, Elisa Sedanoui, Petra Nemcova, Hanna Ben Abdesslem, Liya Kebede, Karlie Kloss, Kyleigh Kuhn, Summer Rayne Oakes

2014 Milano’da Calendar’ın 50. yaşının kutlaması

1986 Calendar - Helmut Newton - Monte Carlo ve Chianti

Antonia Dell’Atte, Susie Bick, Betty Prado

2015 Steven Meisel - New York, ABD

Karen Elson, Anna Ewers, Isabeli Fontana, Gigi Hadid, Candice Huffine, Adriana Lima, Sasha Luss, Cameron Russel, Joan Smalls, Natalia Vodianova, Raquel Zimmerman

2016 Annie Leibovitz - New York, ABD

Yao Chen, Natalia Vodianova, Kathleen Kennedy, Agnes Gund e Sadie Rain Hope-Gund, Serena Williams, Fran Lebowitz, Mellody Hobson, Ava Duvernay, Tavi Gevinson, Shrin Neshat, Yoko Ono, Patti Smith, Amy Schumer

2017 Peter Lindbergh - Berlin, Los Angeles, New York, Londra ve Le Touquet

Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, Zhang Ziyi, Anastasia Ignatova

2018 Tim Walker - Londra, İngiltere

Adut Akech, Adwoa Aboah, Alpha Dia, Djimon Hounsou, Duckie Thot, Jaha Dukureh, King Owusu, Lil Yachty, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, RuPaul, Sasha Lane, Sean “Diddy” Combs, Slick Woods, Thando Hopa, Whoopi Goldberg, Wilson Oryema Zoe Bedeaux

2019 Albert Watson - Miami ve New York

Laetitia Casta, Misty Copeland, Julia Garner, Gigi Hadid, Sergei Polunin, Calvin Royal III, Alexander Wang, Astrid Eika

2020 Paolo Roversi – Paris ve Verona

Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart, Emma Watson

2021 Yayımlanmadı

2022 Bryan Adams - Los Angeles ve Capri

Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent, Kali Uchis ve Bryan Adams