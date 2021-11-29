Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu | Türkiye'de Modern Sanatın İnşası







Türkiye’de modernleşme-Batılılaşma hareketinin Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşma hareketine dönüşünü temel alan bu seminer dizisinde, Türk Modernleşmesi’nin Oryantalizm ile ilişkisi, kadına bakışı, Batılılaşma döneminde başlayan plastik sanatların düşünsel arka planı, Cumhuriyet ideolojisi, Yerellik-Evrensellik Tartışmaları ve Türk Hümanizması incelenecek ve tüm bu düşünsel arka planın resim sanatı üzerindeki yansımaları ele alınacak.

4 Aralık Cumartesi günü başlayacak ve 4 hafta boyunca cumartesi günleri 14.00 – 16.00 saatleri arasında düzenlenecek seminerler; “Tanzimat düşüncesi ve sanat”, “Mihri Hanım ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi”, “Meşrutiyet dönemi edebiyatı, pozitivizm ve 1914 Kuşağı Sanatçıları”, “Cumhuriyet İdeolojisi ve Cumhuriyet dönemi sanatı” başlıklarında gerçekleştirilecek.



Zoom servisi üzerinden gerçekleştirilecek seminerlere kayıt SSM’in web sitesi üzerinden yaptırılıyor.

Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu

1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2002'de Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden lisans; 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Programı’ndan yüksek lisans derecelerini aldı. Çeşitli sergiler düzenleyen ve süreli yayınlarda sergi eleştirileri yayımlanan Pelvanoğlu, 2003 yılından bu yana Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (Aica Türkiye) üyesidir. Hale Asaf: Türk Resim Sanatında Bir Dönüm Noktası (2007), Batı Uygarlığı Tarihine Teorik Bir Giriş (2008, Hilmi Yavuz ile birlikte), Devrim Erbil (2010), Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız: Türkiye’de Modernleşme ve Sanat (2017) kitaplarından bazılarıdır.

