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Pusetli aileler, Sakıp Sabancı Müzesi'nde

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları kapsamında SSM’in gelenekselleşen Pusetli Aileler etkinliği, Temmuz  ayında duyu ve sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:40
Pusetli aileler, Sakıp Sabancı Müzesi'nde

Pusetli aileler, Sakıp Sabancı Müzesi'nde 

 

18-36 ay aralığındaki bebek ve küçük çocuklara yönelik düzenlenecek üç farklı atölyede çocuklar, ebeveynleriyle birlikte  SSM’nin bahçesinde sanatla içiçe keyifli zaman geçirebilecek. 

Pusetli Aileler etkinliği, ışık, renk ve doku elemanlarına odakla hazırlanarak sanat eserleri üzerinden çocukların duyularını harekete geçirmeyi, oyun ve egzersizler yoluyla onların fiziksel, duygusal, bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmayi amaçlıyor. Atölye aynı zamanda sanat aracılığıyla ebeveynler ve bebekleri arasında bir bağ kurma imkânı da sağlıyor.

İlk atölye 13 Temmuz Salı günü Müzede Şekil Avı başlığında düzenlenecek. Henri Matisse’in (1869-1954) Salyangoz (1953) adlı eserinden hareketle hazırlanan atölyede çocuklar, duyu kutularındaki şekilleri keşfedecek ve bunları birleştirerek kendi salyangoz figürlerini oluşturacak. Atölye, Matisse’in bahçelerinin renklendirme çalışmasıyla sona erecek. 

29 Temmuz Perşembe günkü Müzede Renk Avı atölyesinde ise Vincent van Gogh’un (1853-1890) fırça darbelerinden ilham alan atölye, değişik türlerde çiçeklerin olduğu duyu kovası çalışmasıyla başlayacak, çocukların tasarladıkları buketlerle vazolar süslenecek ve program büyük fırçalarla yapılan canlı renk alıştırmalarıyla tamamlanacak. 

Pusetli Ailelerin Temmuz ayındaki son programı 30 Temmuz Cuma günü olacak. Müzede Doku Avı atölyesinde değişik fırça kullanma teknikleri Pierre Auguste Renoir (1841-1911) eserleri üzerinden öğretilecek. Çocukların farklı dokularla ilgili alıştırmalar yapacağı atölyede Renoir’ın eserlerinde sıkça görülen şapkaların benzerleri süngerden yapılacak ve öğrenilen fırça teknikleri uygulanacak.

Atölye malzemelerinin SSM tarafından karşılanacağı Pusetli Aileler Etkinliği ücretli olup kayıtlar SSM web sitesinden üzerinen yapılabilecek. 
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Pusetli AilelerSakıp Sabancı Müzesi
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