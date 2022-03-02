Radar sanat girişimi kuruldu

Radar, Nesrin Esirtgen ve Haldun Dostoğlu’nun birlikte geliştirdiği, sanatımızın ve sanatçımızın bilinirliğine uluslararası düzeyde katkı sağlayacak, projeler üretecek, bu alanda bilgi birikimini geliştirip bellek oluşmasına imkân tanıyacak, kâr amacı gütmeyen bir sanat girişimdir.

Nesrin Esirtgen ve Haldun Dostoğlu birlikte böyle bir girişime adım atarken, 30 yılı aşkın dostluklarının ötesinde, Nesrin Esirtgen’in bir ömre yayılan sanat tutkusu ile Haldun Dostoğlu’nun 35 yılı aşkın profesyonel birikimini birleştirip sanat ortamımıza yeni bir alan açmayı, sözlü ve yazılı bir külliyat oluşturmayı hedeflemektedirler.

Radar, düzenli olarak ziyarete açık bir mekân değildir. Özel davetler, etkinlikler ve randevulu ziyaretler için açık olacaktır. Nesrin Esirtgen Koleksiyonu’nun dönüşümlü olarak yer alacağı mekânda, yıl içinde güncel konularda konuşmaların, tartışmaların yer alacağı etkinlikler organize edilecek, İstanbul sanat gündemine paralel davetler programlanacaktır.

Öncelikli yayınlar olarak Hale Tenger, Ahmet Doğu İpek ve Nesrin Esirtgen Koleksiyonu kitapları sırasıyla yayın programına alınacaktır.

N E S R İ N E S İ R T G E N

Sanayici bir ailenin çocuğu olarak 1948 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Orta eğitimini Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde ekonomi alanında yaptı. Halen Abdi İbrahim Holding A.Ş. ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Abdi İbrahim Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sanata olan ilgisini aynı zamanda bir aile geleneği olarak gören, tutkulu bir sanatsever olan Nesrin Esirtgen, Türkiye’nin önemli koleksiyonerleri arasında yer almaktadır. Modern Türk sanatını ve sanatçısını desteklemek için kurduğu Nesrin Esirtgen Collection platformundan sonra bu alandaki çalışmalarını Haldun Dostoğlu ile müştereken kurduğu Radar Proje Mekânı ile sürdürecektir.

H A L D U N D O S T O Ğ L U

1951’de Ankara’da doğdu. 1976 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1984’te Ankara’da, 1987’de İstanbul’da Galeri Nev’in kurucu ortağı oldu. 1987 yılından beri Galeri Nev İstanbul’un sergilerini düzenledi. Mehmet Güleryüz, Alev Ebüzziya Siesbye, Nejad Devrim ve Erol Akyavaş retrospektif sergilerini organize etti.

2002’de Proje 4L’de “Günyüzü” ve 2006 yılında İstanbul Modern’de açılan “Gök Kuşağında İki Kuşak – Fahrelnissa Zeid, Nejad Devrim” sergilerinin küratörlüğünü üstlendi. Galeri Nev İstanbul’un yüzü aşkın yayınının editörlüğünü yaptı. Açık Radyo’da programcılık yaptı. Birçok özel koleksiyonun kurulumuna katkıda bulundu. 1987-2022 yılları arasında Galeri Nev İstanbul’da 300’e yakın sergi organize etti