Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Karadağ 1 - Türkiye 2
Kapat

Radyo Alaturka'da Beyza Koç dönemi

Özel radyolar arasında Türkçe'nin telafuz ve estetiğine verdiği önemle bilinen Radyo Alaturka, bu konuda önemli bir adım attı. Radyo Alaturka Genel Yayın Müdürlüğü'nü iletişim ve diksiyon uzmanı Beyza Koç'a teslim etti.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:22
Radyo Alaturka'da Beyza Koç dönemi

Radyo Alaturka'da Beyza Koç dönemi


Özel radyolar içinde güzel Türkçe kullanımına verdiği önemle bilinen Radyo Alaturka, bu konuda öncülüğü imza attı. İlk kez diksiyon ve iletişim uzmanı bir radyonun Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.


Milyonlarca kişinin severek dinlediği Radyo Alaturka, Türk diline, güzel Türkçe konuşulmasına verdiği önemi, bir diksiyon uzmanını Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirerek pekiştirdi.
2020’den bu yana Radyo Alaturka’nın vekaleten Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Beyza Koç, 1 Kasım’dan itibaren Asaleten Genel Yayın Yönetmenliği’ne atandı. 
Aynı zamanda iletişim ve diksiyon uzmanı olan Beyza Koç, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleriyle dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatan ve 91.0 frekansından yayınlanan Radyo Alaturka’da Haziran 2019’dan bu yana “Beyza Koç ile Nağmeler” isimli programını yapıyor. Dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan program hafta içi her akşam 17:00 20:00 saatleri arasında yayınlanıyor.  

Genç meslektaşımı Beyza Koç'a başarılar dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Radyo AlaturkaAlaturka RadyoBeyza Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diriliş şairi Sezai Karakoç vefat etti
Diriliş şairi Sezai Karakoç vefat etti
Türk Şiiri’nin “Garip” Şairi | Orhan Veli Beykoz’da Anılıyor
Türk Şiiri’nin “Garip” Şairi | Orhan Veli Beykoz’da Anılıyor
Kadıköy Sinematek | Sinema Evi'nde gösterimler başladı
Kadıköy Sinematek | Sinema Evi'nde gösterimler başladı
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri
İBB’den Beyoğlu’nda Sanat Söyleşileri
İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek
İBB ilk kez çocuk hakları festivali düzenleyecek
Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu
Türk Dünyası İstanbul’da Buluştu
İstanbul Modern | Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak
İstanbul Modern | Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak
TTV, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" AB Projesini Tanıttı
TTV, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" AB Projesini Tanıttı
Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 
Türk Dünyası'nda bağımsızlık sevinci | 30. Yıl İstanbul'da kutlanıyor 
Azerbaycanlı düşünür ve şair Nizami Gencevi Antalya’da anıldı
Azerbaycanlı düşünür ve şair Nizami Gencevi Antalya’da anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim