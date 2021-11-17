Radyo Alaturka'da Beyza Koç dönemi



Özel radyolar içinde güzel Türkçe kullanımına verdiği önemle bilinen Radyo Alaturka, bu konuda öncülüğü imza attı. İlk kez diksiyon ve iletişim uzmanı bir radyonun Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.



Milyonlarca kişinin severek dinlediği Radyo Alaturka, Türk diline, güzel Türkçe konuşulmasına verdiği önemi, bir diksiyon uzmanını Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirerek pekiştirdi.

2020’den bu yana Radyo Alaturka’nın vekaleten Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Beyza Koç, 1 Kasım’dan itibaren Asaleten Genel Yayın Yönetmenliği’ne atandı.

Aynı zamanda iletişim ve diksiyon uzmanı olan Beyza Koç, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleriyle dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatan ve 91.0 frekansından yayınlanan Radyo Alaturka’da Haziran 2019’dan bu yana “Beyza Koç ile Nağmeler” isimli programını yapıyor. Dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan program hafta içi her akşam 17:00 20:00 saatleri arasında yayınlanıyor.

Genç meslektaşımı Beyza Koç'a başarılar dileriz.