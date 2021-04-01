Rahatlatan melodiler | Bahar şarkıları dinleyicileriyle buluştu



Birbirinden yetenekli isimlerin çok sevilen şarkıları “Kadın Şarkıları”, “Baharın Gelişi” ve “Rahatlatıcı Melodiler” derlemelerinde bir araya gelerek dinleyicilerle buluştu. “Kadın Şarkıları” ile farklı tarzlardaki müzikleriyle kendilerine hayran bırakan başarılı kadınları dinleyebilecek, “Baharın Gelişi”ne birbirinden renkli şarkılarla eşlik edebilecek ve “Rahatlatıcı Melodiler” ile kendinizi müziğe bırabileceksiniz.

Dünyaca ünlü süperstarlar Demi Lovato, Selena Gomez, rap müzik sahnesinin yetenekli ismi Lil Zey, kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Ekin Beril de dahil olmak üzere birbirinden yetenekli çeşitli kadın sanatçıların sevilen şarkıları 40 şarkıdan oluşan “Kadın Şarkıları” derleme albümünde Universal Music etiketiyle yayımlandı.

“Kadın Şarkıları”nı tüm dijital platformlar üzerinden dinlemek ve satın almak için:

https://umgturkey.lnk.to/kadin-sarkilari

En çok sevilen ve dinlenen müzik grupları Athena, Duman, Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, rap müzik sahnesinin yetenekli ve başarılı ismi Anıl Piyancı da dahil olmak üzere yıldız sanatçıların çok sevilen şarkıları, 40 şarkıdan oluşan “Baharın Gelişi” derleme albümünde Universal Music etiketiyle bir araya geldi.

“Baharın Gelişi”ni tüm dijital platformlar üzerinden dinlemek ve satın almak için:

https://umgturkey.lnk.to/baharin-gelisi

Raf şarkısıyla çıkış yakalayan yetenekli müzisyen Jabbar, pop müziğin başarılı isimlerinden Can Kazaz, Argo İzmir’ den genç yetenek Idly’ nin de içerisinde yer aldığı yetenekli müzisyenlerin melodik şarkılarını içeren 20 şarkılık derleme albümü “Rahatlatıcı Melodiler” Universal Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

“Rahatlatıcı Melodiler”ni tüm dijital platformlar üzerinden dinlemek ve satın almak için:

https://umgturkey.lnk.to/rahatlatici-melodiler