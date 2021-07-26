RAP Müziğin Doğuşu ve Yansımaları

Rap müzik 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde siyahi vatandaşların yoğunlukta olduğu, getto diye tabir edilen, gelir seviyesi düşük ve sosyal yapıda alt sınıf olarak nitelendirilen gençlerin isyanıyla ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Bu müziğin temelinde müzsiyen kendini ya da toplumun sorunlarını odağa alır. Şiir formunda oluşturduğu yazılı metni bir altyapı ile birleştirerek müziğini var eder.

Afrika kökenli vatandaşların yanında göçmen olarak Amerika’da yaşayan ve döneme göre “toplumun ötekisi” diyebileceğimiz insanlar bu müzik türünü bir rahatlama aracı olarak kullanmaya başladı.

Rap müzik yıllar boyunca birçok gelişimle büyük değişimler yaşamıştır. Bu değişimler sayesibde Rap Müzik birçok alt tür yaratmıştır. Bu türleri örneklendirmek gerekişe; Gangsta, G-funk, Hardcore, Party ve Pesimist rap gibi günümüzde birçok popüler ve nitelikli örneği olan şarkılar yaratılmştır.

Rap müzik Amerikan toplumunda yarattığı etki ve kültürel anlamda dünyanın ekseni olan Amerikan kültürünün yayılması sayesinde geniş kitleleri takipçisi yapmaya başladı. Ülkemizde 80’li yıllarda bazı bireysel denemelerle kendine alan açmaya çalışsa da ilk olarak Almanya’da yaşayan Türklerin kurduğu Cartel grubu ile hayran edinmeye başladı. Protest ve mücadeleci ruhu ile toplumdan kendini soyutlayan gençlerin sesi olan rap müzik Ceza ve Sagopa ile ülkemizde çok büyük bir ivme yakaladı. Yakın dönemde ise başta Ezhel Mp3 şarkı indir olmak üzere Şanışer, Aga B, Kamufle, Joker, Anıl Piyancı, Khontkar, Patron, No:1, Muti Mp3 indir Heijan ve daha birçok isim kaliteli parçalar yaparak rap müziğin ülkemizde en çok dinleyiciye sahip müzik türü olmasını sağladı.