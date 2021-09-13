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Ravi İncigöz'den aşk hitleri

Şarkıları sosyal müzik platformlarında milyonlarca kez dinlenmiş ve indirilmiş, dillere pelesenk olmuş bir çok hit şarkının sahibi;

13 Eylül 2021 Pazartesi 19:54
Ravi İncigöz'den aşk hitleri

Ravi İncigöz'den aşk hitleri

Sanatçı Ravi İncigöz 'Yorgun Gemi'yle başlayan ve 10. Yılına ulaştığı şarkıcılık kariyeri için özel hazırlıklar yaptı. Özellikle pandemi ile başlayan eser üretimi hızlanan, 10. Yıla özel hazırladığı 10+1 albümünü önce tekliler halinde yayınlayacak ve sonrasında albüm haline getirecek olan sanatçı; bu özel hazırlıkların ilki olan 'Mutlu Son' şarkısını eşine yazdığı ilk şarkı olduğunu ve bütün sevenleri aynı frekansta buluşturacağını belirterek; bir kez daha âşık kalpleri fethedeceğinin sinyalini veriyor.

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen sanatçı, RaVinci Sanat etiketiyle paylaşacağı ilk proje heyecanın müjdesini, sevenlerinin beğenisine sunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Şarkının düzenlemelerinde iki ayrı versiyon çalışması yapan İncigöz; Romantik versiyonda duyguyu yoğunlaştırırken, Enerjik versiyonda sevenlerini eğlendirerek coşturmaya niyetli.

Şarkının düzenlemesi Hatem Tutkuş imzası taşırken, “Mutlu Son'un” enstrüman kayıtları geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta müzisyen İlyas Tetik'in stüdyosunda yapıldı. 

Romantik versiyonun düzenlemesi Anıl Göçen’le Londra'da, 

Şarkının Mix çalışmasını usta kulaklardan 

Ahmet Aygör, Mastering'i ise Tarkan ve Gülşen albümlerinden tanıdığımız Emre Kıral üstlendi. Pandeminin ilk günlerinde çekilen ve yayını günümüze kadar ertelenmiş klip çekimi için yönetmen koltuğunda İsa Kurt yer aldı.

Şarkının kapak ve dijital fotoğraf çalışmalarında ise Kürşad Karakuş imzası bulunuyor.

Son Güncelleme: 13.09.2021 20:18
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Ravi Incigöz
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