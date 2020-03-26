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Red Bull Sunar | Evde Çal’da çıkan Kalben şarkılarını binlerle birlikte söyledi

Red Bull, yeni bir müzik deneyiminin öncüsü oldu. Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar

26 Mart 2020 Perşembe 09:36
Red Bull Sunar | Evde Çal’da çıkan Kalben şarkılarını binlerle birlikte söyledi

Red Bull Sunar: Evde Çal’da çıkan Kalben şarkılarını binlerle birlikte söyledi

Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Kalben oldu. Klasikleşen şarkılarının yanı sıra Kalp Hanım isimli albümüne ait şarkıları da seslendiren Kalben, “Aman evde kendinizi bırakmayın. Süslenin püslenin. Sizin için bu elbiseyi giydim. Siz de giyin ve ben söylerken oturduğunuz yerden sallanın” dedi.

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, denenmemiş bir müzik yolculuğunu dinleyicilerle buluşturdu. Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Kalben oldu. Müzik sahnesinin son yıllarda en sevilen isimlerinden birisi olan Kalben, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yayın sırasında keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi.

Evde vakit geçiren takipçilerini kendilerine dikkat etmeleri yönünde teşvik eden sanatçı, “Aman evde kendinizi bırakmayın. Süslenin püslenin. Bakın mesela ben sizler için bu elbiseyi giydim. Siz de en güzel kıyafetlerinizi giyin ve ben söylerken oturduğunuz yerden bana eşlik edin” diye konuştu. Kalben, “Yıllarca kendimi kurban psikolojisine sokmuşum. Şimdi o ruh halinden kurtuldum. Yaralarınızı sahiplenip kabul ettiğinizde o histen kurtuluyorsunuz” diye konuştu ve “Yara” isimli şarkısını seslendirdi. Son albümünden ‘Kalp Hanım’, ‘Avrupa Var, Amerika Var’ isimli şarkıları da seslendiren müzisyen, “Evde Çal konserleri ile bizlerle müzikseverler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırdığı için ve bu projede öncü olduğu için Red Bull’a çok teşekkür ederim” dedi.

Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. Serinin 27 Mart tarihindeki konuğu Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30’da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek. 3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak.

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KalbenEvde çalRed BullEvdeÇal
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