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Refik Anadol’un 'Makine Hatıraları Uzay' Sergisi İstanbul’da

BMW Türkiye, dünyanın önde gelen medya sanatçısı Refik Anadol’un şimdiye kadarki en kapsamlı kişisel sergisinin ana sponsorları arasında yer alıyor.

19 Mart 2021 Cuma 13:10
Refik Anadol’un 'Makine Hatıraları Uzay' Sergisi İstanbul’da

Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi BMW Türkiye’nin Desteğiyle İstanbul’da

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un yeni kişisel sergisi “Makine Hatıraları: Uzay” Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin desteğiyle PİLEVNELİ Dolapdere’de açılıyor. Daha önce sergilenmemiş çalışmalarıyla üç yıl aradan sonra yeniden İstanbullu sanatseverlerle buluşacak olan Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi 19 Mart - 25 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanatın geniş kesimlere ulaştırılabilmesi misyonuyla, özellikle çağdaş sanat etkinliklerine destek olmaya devam eden BMW Türkiye, dünyanın önde gelen medya sanatçısı Refik Anadol’un şimdiye kadarki en kapsamlı kişisel sergisinin ana sponsorları arasında yer alıyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; BMW’nin tasarımın gücüne olan inancı ve saygısının bir yansıması olarak daima sanata ve sanatçıya destek ve katkı sunmaya çalıştığını belirtti. Türkiye’de de özellikle çağdaş sanat alanındaki çalışmaları desteklemek üzere pek çok sponsorluk faaliyetinde bulunduklarını söyleyen Tiftik; “Sanat dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği, ünü ve başarıları sınırlarımızı aşan Refik Anadol’un bu önemli sergisine de ana sponsorlardan biri olarak destek vermenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yılın en önemli sanatsal etkinliklerinden biri olmaya aday serginin yurt içi ve yurt dışından sanatseverlerin de büyük ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Umarım eşsiz eserlerin yer aldığı bu sergi, daha çok sanatla buluşacağımız günlerin habercisi olur” dedi.

Yapay zekayı bir araçtan ziyade takım arkadaşı olarak gören medya sanatçısı Refik Anadol, bir süredir evreni, insan duyularını, makineleri ve belleği anlamak için kullandığımız, birbiriyle ilişkili anahtar kavramları, dijital sanat ve mimari merceğinden bakarak araştırıyor. 

Hatıralar ve Düşler başlıklı iki bölümden oluşan sergide her bölüm insanlığın uzay keşiflerine farklı bir estetik perspektif ve tematik yönelimle yaklaşıyor. Anadol’un uzay araştırmalarıyla ilgili en son verileri görselleştirmek amacıyla başlattığı projeleri kolektif olarak tecrübe edilen sanatsal ifadelere dönüştüren bu bölümler, yapay zekanın görünmez bilgileri nasıl toplayıp açığa çıkardığını anlatan simülasyonlardan oluşuyor.

Anadol, imza attığı projelerde görsel, işitsel, sismik, coğrafi, meteorolojik, kültürel ve akla gelebilecek her türlü veriyi aralarında NASA ve Google’ın da bulunduğu dev kurumlarla iş birliği yaparak topluyor. Sonrasında, dünyanın ve insanların yaşamını sürdürürken gayri ihtiyari oluşturduğu bu verilerle, projeye özel yazılan algoritmalarla çalışan yapay zeka programını besliyor. Böylelikle sanatçı, içinde yaşadığımız teknolojinin ve makinelerin verileri nasıl algıladığını, yorumladığını gösteren veri heykelleri yaratıyor.

Anahtar Kelimeler:
SergiMakine Hatıraları Uzay
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