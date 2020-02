Reha Yalnızcık 40. sanat yılında 'Seyahatnameden' sergisi Galeri Diani'de



40. Sanat Yılını, 7 Mart– 24 Mart 2020 tarihleri arasında Galeri Diani’de kutlayacak olan sanatçı Reha Yalnızcık, “SEYAHATNAMEDEN - Yolculuklardan Çeşitli Tadlar, Pullar ve Kartpostallar” temalı sergisi ile sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Reha Yalnızcık’ın,7 Mart– 24 Mart 2020 tarihleri arasında Galeri Diani’de açtığı “Seyahatname’den – Yolculuklarda Çeşitli Tadlar, Pullar ve Kartpostallar” temalı sergisinde, düşünce dünyasında çıktığı yolculukların uğrak yerlerinden farklı farklı noktalara bakışlar, çeşitli tadlar, pullar ve kartpostallar yer almakta.

Kendine has tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ressam Reha Yalnızcık, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümünden mezun oldu. Sanatçının her zaman en büyük arzusu yalnızca resim yaparak yaşamaktı. Önceleri resim ve grafik sanatları birlikte sürdürdü. Bu süreçte ilk kişisel sergisi "Doğa ile Haşır Neşir"i (1980 İstanbul Taksim Sanat Galerisi), "Barış'a" (1981 İstanbul Taksim Sanat Galerisi), "Benim İstanbul'um" (1984 İstanbul Taksim Sanat Galerisi), "Her gün 23 Nisan" (1985 İstanbul Taksim Sanat Galerisi), sergilerini bu dönemde gerçekleştirdi.

Günümüze kadar 80’in üzerinde kişisel sergi açtı, 150'ün üzerinde karma sergiye katıldı. Ayrıca kendi gibi ressam olan kızı Perincan Yalnızcık ile ortak 14 sergiye imza attılar. 1988-89 yıllarında çocuklara televizyondan resim dersleri verdi.

Pek çok soruna göndermeler içeren resimleriyle oluşan sergilerinin dışında, çok önem verdiği düşünme eğilimine dikkat çekme adına 1992 yılında düşünce kitapları yayınladı. Yurtiçi ve yurtdışında çok çeşitli yayınlarda yer aldı. Kartpostal, kupa ve telefon rehberi gibi UNICEF ürünleri için eserleri seçildi, yayınlandı.

1992 yılında sanatçıya Çocuk Vakfı tarafından "Son Kırk Yılın Çocuk Resimlerine Katkı Ödülü", Inepo'nun ilk kez dağıttığı "Çevre Sanat Ödülleri"nden; "Resim Dalı" ödülü verildi. 2013 yılında ise Dünya Kardeşlik Birinciliği Mevlana Yüce Vakfı’nın, Plastik Sanatlar ödülüne layık görüldü.