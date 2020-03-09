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Ressam Ahmet Oran sergisi Kuzu Effect AVM'de 

Ankara’nın sanat hayatını şehir merkezine taşıyan Kuzu Effect AVM’de dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Oran, sergisi ile sanatseverleri ağırlayacak.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:58
Ressam Ahmet Oran sergisi Kuzu Effect AVM'de 

Ressam Ahmet Oran sergisi Kuzu Effect AVM'de 

Dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Oran, 26 eserden oluşan ikinci solo sergisiyle Kuzu Effect AVM’de bulunan Mamm Sanat Galerisi’nde Ankaralılar ile buluşuyor.

Rastlantısal olmayan bir üretim sürecinde eserin ortaya çıkış aşamasının tüm süreçlerini belli bir program dahilinde tamamlayan sanatçı, farklı renk yoğunluklarında, karışım ve yapılarda ortaya koyduğu eserlerini sergileyecek. Açığa çıkan renklerle rölyefi andıran bir kompozisyonla yakından ya da yandan bakıldığında plastik etkisinde bir yüzeye sahip üç boyutlu tabloları 10 Mart 26 Nisan tarihleri arasında sanatseverler ile buluşturacak olan Ahmet Oran, yarın gerçekleşecek açılış organizasyonunda da eserleri ile birlikte ziyaretçilerine merhaba diyecek.

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile dikkat çeken Kuzu Effect AVM, düzenleyeceği sergiler ile Ankara’nın sanat hayatını hareketlendirmeye devam ediyor.

Ahmet Oran kimdir?

Ahmet Oran, 1980 yılında İstanbul'da Akademi'de öğrenci iken Viyana Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna girdi. Prof. Carl Unger'le (1980-1985), sonra Prof. A. Frohner'le (1985-1987) çalıştı. Salzburg ve Graz'da iki sergi ile Avrupa resim dünyasına adım attı. Ahmet Oran bugüne kadar Viyana, Berlin, Linz, Innsbrück gibi kentlerde kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Linz Modern Sanatlar Müzesi'nde yapıtları bulunan Ahmet Oran, 1999 yılında Peter Baum küratörlüğünde aynı müzede büyük bir kişisel sergi açtı. Ayrıca sanatçının Alman Devleti tarafından yayınlanan 1896-1996 tarihlerini kapsayan "Avusturya'da Sanat" adlı kitapta bir resmi de yer almaktadır. (Kunst aus österreich 1896-1996, Kunst- und Ausstellungshalle, Bundesrepublik Deutschland, 1996)

Kuzu Effect AVM

Kuzu Grup’un Ankara Oran’da hizmete açtığı Kuzu Effect AVM, 35 bin metrekare kiralanabilir alanda 102 seçkin marka, kafe ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Eymir Gölü manzarasına sahip proje, Mimar Emre Arolat imzası taşıyor.

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