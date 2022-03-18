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Ressam Bedri Baykam'ın ilk NFT eseri pazar günü satışta 

Koleksiyonerler ve NFT Topluluğu saatlerini geri sayıma ayarladı. Zamanlar ötesi isim, çağdaş sanatın uluslararası en önemli temsilcilerinden Bedri Baykam’ın sınırlı sayıdaki ilk NFT eseri 20 Mart Pazar günü saat 17:00’de Manza.io’da satışa çıkıyor.

18 Mart 2022 Cuma 11:14
Ressam Bedri Baykam'ın ilk NFT eseri pazar günü satışta 

Ressam Bedri Baykam'ın ilk NFT eseri pazar günü satışta 


 

İlk anons edildiği andan itibaren yoğun ilgi gören Bedri Baykam’ın ilk NFT eseri için geri sayıma başlandı. Son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran NFT dünyasına da giriş yapan, ilerici ve çok yönlü sanatçı Bedri Baykam, sınırlı sayıdaki ilk NFT eserini MANZA.io üzerinden satışa çıkardı. Baykam, sanatın her mecradan takipçileri ile buluşabilmesi gerektiğine olan inancı doğrultusunda özgün eserini bambaşka kitlelerle de buluşturmaya hazırlanıyor.

UNESCO’ya bağlı International Association of Art Dünya Başkanlığı, farklı alanlardaki vizyoner görüşleri ve sanat disiplinlerine yön veren yaklaşımlarıyla her zaman pozitif bir enerjiyle gündemde olan Bedri Baykam’ın, Metaverse dünyasına adımını attığı ilk NFT eseri, 20 Mart 2022 Pazar günü saat 17.00’de, MANZA.io resmi web sitesinde satışa sunuluyor. 

Geleceğin çok evrenli düzeninde şimdiden güvenli ve güçlü bir şekilde yer almak isteyen NFT yaratıcısı olan tüm sanatçı ve tasarımcılar ile koleksiyoner, marka, ajans ve meraklıları buluşturan MANZA.io’nun resmi sitesi, bu heyecanlı satış için koleksiyonerleri bekliyor!

Anahtar Kelimeler:
NftBedri Baykam
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