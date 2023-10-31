Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD

İstanbul Göztepe TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları galerisinde,  "İmgeler" adlı resim sergisini gerçekleştiren Ressam Fatma Bircan, eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

31 Ekim 2023 Salı 21:24
Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD






Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD 


İstanbul Göztepe TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Galeresi'nde  "İmgeler" adlı resim sergisini gerçekleştiren Ressam Fatma Bircan seçkin eserlerini sanatsever buluşturdu. Sanat dünyasının ünlü isimlerinin buluştuğu sergide Ressam Fatma Bircan, yeni sergi açma hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.


Sanat, insanların duygularını, düşüncelerini, ve hayal güçlerini ifade etmenin evrensel bir yoludur. Her sanatçı, farklı bir perspektif ve anlatım tarzıyla bu evrensel dile katkıda bulunur. Göztepe İstasyonu'nda, Ekim ayının son haftası "İmgeler" başlıklı sergiyle, soyut sanatın büyüleyici dünyasına adım atmak için bir fırsat sunuldu. İstanbul'un kalbinde yaşamını sürdüren ve çarpıcı eserleriyle sanat dünyasında adını duyuran ressam Fatma Bircan bu sanatsal zenginliğe özel bir bakış açısı ve izleyicilere eserlerinde temel geometrik elemanları renklerle soyutlayarak birleştirerek kavramsal bir deneyim sundu. Onun sanatında geometri, soyutlama ve anlam dolu isimler aracılığıyla sanat tarihine göndermeler, İstanbul'da sergilenen bu özel koleksiyonunu gerçek bir sanat ziyafetine dönüştürdü.

Soyut sanatın büyüsü, izleyiciyi imgelerin, renklerin, ve geometrik şekillerin dünyasına çekme yeteneğiyle ortaya çıkar. Fatma Bircan'ın eserleri, bu büyülü dünyanın kapılarını açarak, izleyicilere derin bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Serginin ana teması, imgelerin renkler, geometrik şekiller aracılığıyla hissedilmesi ve üzerine düşünülmesi üzerinedir. Bircan, bu konuyu ele alırken soyut sanatın köklerine dönüş yapar. Geometrik şekiller ve renkler, soyut sanatın temel taşlarıdır ve Bircan, bu temel taşları ustalıkla kullanarak imgelerin gücünü ortaya çıkarır.

Bircan'ın eserlerine yakından baktığınızda, birçok ilginç imge ve sembolle karşılaşırsınız. Geometrik şekiller, izleyicinin dikkatini çeker ve her bir şekil, farklı bir duygu veya düşünceyi temsil edebilir. 

Kareler, düzen ve dengeyi simgelerken, daireler sürekliği ve sonsuzluğu ifade eder. Üçgenler ise dönüşümü ve hareketi sembolize eder. Renkler, Bircan'ın eserlerindeki imgelerin ruhunu belirler. Her bir renk, duygusal bir yük taşır ve izleyicinin imgelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar. Sıcak renkler, tutku ve enerjiyi temsil ederken, soğuk renkler dinginlik ve huzuru ifade eder. 

Renklerin gücünü kullanarak izleyicinin farklı imgeleri hissetmesini sağlar. Örneğin, sarı renk canlılık ve enerjiyi sembolize ederken, mavi renk huzur ve dinginliği yansıtır.

Önceki sergilerinden farklı olarak sanatçı “Love Series” başlığındaki dizisinde epoksi uygulamalarla herkesin gündeminde olan bir imgeyi üç boyutlu biçimde izleyicilerin dikkatine sunmaktadır.

İki boyutlu ve bazen de iki boyutun sınırlarını zorlayan neredeyse isyan ederek kabaran eserlerinden farklıca üç boyutlu eserlerin herkesin bildiği ve gün içerisinde tercih ettiği imgeye denk gelen bir dizide kullanışıyla sanatçı, kendi imge dünyasını da sınırlarını kaldıracak biçimde ele almaya zorlamaktadır.

Sergide dikkat çeken bir diğer özellik ise, imgelerin bir arada oluşturduğu akıcı birlikteliklerdir. Bircan'ın eserleri, imgelerin ve renklerin birbiriyle etkileşimini inceler. İzleyici, imgelerin birbiriyle nasıl ilişkilendiğini gözlemleyerek, farklı imgelerin bir araya gelerek yeni anlamlar oluşturduğunu keşfeder. Bu akıcı birliktelikler, izleyicinin düşünsel ve duygusal deneyimini zenginleştirir.

Sonuç olarak, Ressam Fatma Bircan'ın "İmgeler" sergisi, soyut sanatın büyüleyici dünyasına bir pencere açar. Geometrik şekillerin, renklerin ve imgelerin bir araya geldiği bu eserler, izleyiciyi metinle ifade edilemeyen duyguların izini sürmeye davet eder. Sergiyi ziyaret eden herkes imgelerin gizemli dünyasına adım atmış ve soyut sanatın büyüsünü keşfetme garantisini almış. Sergi İstanbullular ve sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sundu.

Anahtar Kelimeler:
İmgelerFatma BircanSergiSergisiTCDD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saat & Saat'ten 100. yıla özel beste | Zamanın sesinden İstiklal marşı
Saat & Saat'ten 100. yıla özel beste | Zamanın sesinden İstiklal marşı
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları
Ara Güler'in arşivinden Ayvalık Fotoğrafları
Fazıl Say konserini iptal eden Migros'a tepki yağıyor
Fazıl Say konserini iptal eden Migros'a tepki yağıyor
Yılın En İyi Komedi oyunu Çorlu'da
Yılın En İyi Komedi oyunu Çorlu'da
BKM Tiyatroda etkinlikler hız kesmiyor
BKM Tiyatroda etkinlikler hız kesmiyor
Ajda Pekkan Türkiye Turnesi başlıyor
Ajda Pekkan Türkiye Turnesi başlıyor
Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler
Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler
Murat Göğebakan | Kalbim Yaralı  8 Aralık’ta sinemalarda
Murat Göğebakan | Kalbim Yaralı  8 Aralık’ta sinemalarda
Turkcell Vadi Konserleri başlıyor
Turkcell Vadi Konserleri başlıyor
Bilkom Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait  görülmemiş fotoğrafları geleceğe taşıyor
Bilkom Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait  görülmemiş fotoğrafları geleceğe taşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim