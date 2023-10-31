Ressam Fatma Bircan Resim Sergisi TCDD



İstanbul Göztepe TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Galeresi'nde "İmgeler" adlı resim sergisini gerçekleştiren Ressam Fatma Bircan seçkin eserlerini sanatsever buluşturdu. Sanat dünyasının ünlü isimlerinin buluştuğu sergide Ressam Fatma Bircan, yeni sergi açma hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.



Sanat, insanların duygularını, düşüncelerini, ve hayal güçlerini ifade etmenin evrensel bir yoludur. Her sanatçı, farklı bir perspektif ve anlatım tarzıyla bu evrensel dile katkıda bulunur. Göztepe İstasyonu'nda, Ekim ayının son haftası "İmgeler" başlıklı sergiyle, soyut sanatın büyüleyici dünyasına adım atmak için bir fırsat sunuldu. İstanbul'un kalbinde yaşamını sürdüren ve çarpıcı eserleriyle sanat dünyasında adını duyuran ressam Fatma Bircan bu sanatsal zenginliğe özel bir bakış açısı ve izleyicilere eserlerinde temel geometrik elemanları renklerle soyutlayarak birleştirerek kavramsal bir deneyim sundu. Onun sanatında geometri, soyutlama ve anlam dolu isimler aracılığıyla sanat tarihine göndermeler, İstanbul'da sergilenen bu özel koleksiyonunu gerçek bir sanat ziyafetine dönüştürdü.

Soyut sanatın büyüsü, izleyiciyi imgelerin, renklerin, ve geometrik şekillerin dünyasına çekme yeteneğiyle ortaya çıkar. Fatma Bircan'ın eserleri, bu büyülü dünyanın kapılarını açarak, izleyicilere derin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Serginin ana teması, imgelerin renkler, geometrik şekiller aracılığıyla hissedilmesi ve üzerine düşünülmesi üzerinedir. Bircan, bu konuyu ele alırken soyut sanatın köklerine dönüş yapar. Geometrik şekiller ve renkler, soyut sanatın temel taşlarıdır ve Bircan, bu temel taşları ustalıkla kullanarak imgelerin gücünü ortaya çıkarır.

Bircan'ın eserlerine yakından baktığınızda, birçok ilginç imge ve sembolle karşılaşırsınız. Geometrik şekiller, izleyicinin dikkatini çeker ve her bir şekil, farklı bir duygu veya düşünceyi temsil edebilir.

Kareler, düzen ve dengeyi simgelerken, daireler sürekliği ve sonsuzluğu ifade eder. Üçgenler ise dönüşümü ve hareketi sembolize eder. Renkler, Bircan'ın eserlerindeki imgelerin ruhunu belirler. Her bir renk, duygusal bir yük taşır ve izleyicinin imgelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar. Sıcak renkler, tutku ve enerjiyi temsil ederken, soğuk renkler dinginlik ve huzuru ifade eder.

Renklerin gücünü kullanarak izleyicinin farklı imgeleri hissetmesini sağlar. Örneğin, sarı renk canlılık ve enerjiyi sembolize ederken, mavi renk huzur ve dinginliği yansıtır.

Önceki sergilerinden farklı olarak sanatçı “Love Series” başlığındaki dizisinde epoksi uygulamalarla herkesin gündeminde olan bir imgeyi üç boyutlu biçimde izleyicilerin dikkatine sunmaktadır.

İki boyutlu ve bazen de iki boyutun sınırlarını zorlayan neredeyse isyan ederek kabaran eserlerinden farklıca üç boyutlu eserlerin herkesin bildiği ve gün içerisinde tercih ettiği imgeye denk gelen bir dizide kullanışıyla sanatçı, kendi imge dünyasını da sınırlarını kaldıracak biçimde ele almaya zorlamaktadır.

Sergide dikkat çeken bir diğer özellik ise, imgelerin bir arada oluşturduğu akıcı birlikteliklerdir. Bircan'ın eserleri, imgelerin ve renklerin birbiriyle etkileşimini inceler. İzleyici, imgelerin birbiriyle nasıl ilişkilendiğini gözlemleyerek, farklı imgelerin bir araya gelerek yeni anlamlar oluşturduğunu keşfeder. Bu akıcı birliktelikler, izleyicinin düşünsel ve duygusal deneyimini zenginleştirir.

Sonuç olarak, Ressam Fatma Bircan'ın "İmgeler" sergisi, soyut sanatın büyüleyici dünyasına bir pencere açar. Geometrik şekillerin, renklerin ve imgelerin bir araya geldiği bu eserler, izleyiciyi metinle ifade edilemeyen duyguların izini sürmeye davet eder. Sergiyi ziyaret eden herkes imgelerin gizemli dünyasına adım atmış ve soyut sanatın büyüsünü keşfetme garantisini almış. Sergi İstanbullular ve sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sundu.