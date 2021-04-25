Rumların bile aklına gelmemişti | TRT iftiharla sundu





Osmanlı'yı Diriliş Ertuğrul ve Payitaht dizileriyle öğretmeye kalkan TRT, Kıbrıs Türkü'nün destansı mücadelesini Bir Zamanlar Kıbrıs filmiyle anlatmaya kalkınca ortaya tartışmalı sahneler çıktı. Üstelik Kıbrıs Türkü'nün hayatta kalma mücadelesinin tanıkları hayattayken, yüzlerce saatlik dökümanter film ve görselin olduğu bir dönemde.. 'Yes be annem'cilerin yarıda kalan macerasını TRT, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisiyle tamamlamaya çalışıyor. Dizide Kıbrıs Türkünü aciz, çaresiz, moralsiz gösteren çok sayıda sahne izleyenlere 'Yok artık' dedirtirken, çok sayıda tarihi başarıyı görmezden gelen dizi filme Ada'dan tepki yağıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, çok sayıda sahnede 'Senaryo gereği' Rum çetecilerin zaferleriyle süslenmiş. Bir avuç TMT'cinin canını dişine takarak, şehitler vererek kazandığı zafer, TRT filmine göre aslında öyle değil.

TRT dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs'a tepki: Bu uydurmaların nedeni ne?

TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sebahattin İsmail, TRT'ye tepki gösterdi.

TRT'de yayınlanmaya başlayan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, eleştirilerin hedefli haline geldi. KKTC direnişinde yaşanan bazı çatışmaların, dizide çarptırıldığı yönündeki iddialar diziyi tartışma konusu haline getirdi.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sebahattin İsmail'in dizi hakkındaki tweetleri, dün gece sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İsmail, TRT'deki diziyi kastederek, "Bu uydurmaların nedeni ne" diye sordu.

“TRT'nin ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin 4. Bölümünde 1963'de Lefkoşa'nın düştüğü, EOKA'nın Türk karargâhını ele geçirdiği iddia edildi. Bu uydurmadır” diyen İsmail, aslında söz konusu olayın tam tersi şekilde sonuçlandığını yazdı.

“EOKA, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) direnişini kırıp Türk bölgesine giremedi. Aksine stratejik 2 yüksek bina ve bir fabrikayı kaybetti. Bu uydurmaların nedeni ne” ifadelerini kullanan İsmail, şu tweetleri attı:

- Ele geçirilen binalardan biri Seferis'in un fabrikası idi. Bugün bu binanın yerinde Paşa Oteli var. TMT'den 5 kişilik bir tim üzerinde ağır silah bulunan binayı ele geçirmek için operasyon yaptı. Ancak pusuya düştü.3 şehit 2 yaralı verildi. Türk Alayı'ndan gelen tim binayı ele geçirdi.

- Ele geçirilen 2. stratejik bina bugün KKTC Meclisi olarak kullanılan,1974 öncesi 55.Bölük karargâhı olan Dianellos'un sigara fabrikası idi. TMT'ciler'in saldırısı sonucu EOKA'cılar kaçtılar. Fotoğrafta binayı ele geçiren TMT'ciler balkonda nöbette. Dizide bunlar niye gösterilmedi.

- Ele geçirilen 3. Bina ise bugün KKTC Merkez Bankası ve Maliye Bk'lığının yapıldığı Rumların BUZ fabrikası idi. TMT'cilerin operasyonda binadaki EOKA'cılar,1974'de ele geçirdiğimiz Neapoli'ye (Yenişehir) kaçtılar. Dizi bunları göstermek yerine EOKA'nın karargaha girdiğini uydurdu.

- Dizinin 4. Bölümü bitti. Hala Türk subaylarının yönetimindeki efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) bir replik de olsun yer verilmedi. Oysa TMT, gösterdiği müthiş direnişle, AKRİTAS Planı’nında öngörülen 6 saat içinde tüm Türklerin, Girit'teki gibi toplu soykırımla katlini önledi.

- 4.bölümde EOKA'nın Türk karargâhına girdiği ve Denktaş ile Dr. Küçük'ün saklanacak yer aradıkları, Denktaş’ın dehlizden kaçtığı yalandır. Denktaş mevzilerde idi. Hatta buz fabrikasını ele geçiren TMT'cilere kurşun yağmuru içinde göndere çekmek için bayrağımızı getiren Denktaş'tı.

- Rumların girdiği ofis, Dr. Küçük'ün Lefkoşa'nın Rum kesiminde kalan ofisi idi. Orda Türkler ve TMT'ciler yoktu. Dr. Küçük saldırılar süresince, şimdi Cumhurbaşkanlığı binası olan Türk bölgesindeki Cumhurbaşkanı Muavinliği konutunda, Halkın Sesi gazetesi binasında ve kliniğinde çalıştı.

- Dr. Küçük gösterildiği gibi panik içinde, çaresiz, tükenmiş bir kişilik sergilememiş, tam aksi, mevzileri gezerek mücahitlere moral vermiş yabancı diplomatlar, İngilizler ve BM Barış Gücü ile görüşmeleri sürdürmüş, göçmen kamplarına gidip halka moral vermiştir. Dizi bunları da göstermedi.

- Üzerinde ağır makineli silah bulunan Seferis'in un fabrikasını ele geçirmek için TMT tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan 3 TMT'ci. Dökmeci Muhip, Tuncer Hasan, Aziz Rüstem. TMT'nin gözü pek yiğitleriydiler. Dizide bu operasyona yer vermek yerine uyduruk hikayeler gösterildi.

- Seferis'in un fabrikası baskınında 3 arkadaşları şehit olan TMT'ci Yılmaz Bora elinden ve omzundan, Vural Türkmen ise ağzından yaralanmıştı.Ömer Sami Coşar'ın çektiği Banyo katliamının fotoğrafları, tedaviye gönderildiklerinde vücutlarına yapılan alçı içinde Ankara'ya ulaştırıldı.

