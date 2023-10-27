Saat & Saat'ten 100. yıla özel beste | Zamanın sesinden İstiklal marşı

Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı ve antika saatlerin çıkardıkları seslerle yapay zeka teknolojisini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin nişanesi olan İstiklal Marşı’nı yeniden yorumladı.

Saat &Saat "100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste" mesajıyla yayınlanan projede farklı dönemlerden seçilen saatlerle geçmişimize saygı duruşu yapmanın yanı sıra geleceğe ilham vermek amacıyla ‘Her saat, her dakika, her saniye boyunca Cumhuriyet'in sonsuzlukta yankılandığının altını çiziyor.

Geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı. Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayan anlamlı bu reklam filmini SALVO ile gerçekleştirdi.

Künye Bilgileri

Marka: Saat&Saat

Marka Temsilcisi/ Ekibi: Ayşem Suner, Berfin Albayrak, Ceren Kavaklı

SALVO

Yönetici Kreatif Direktör: Okan Saykun

Kreatif Direktör: Hamit Dereçayır

Kreatif Ekip: Sezer Başoğlu, Necati Arıcı

Ajans Prodüktörü: Gürkan Akkuş

Müşteri İlişkileri Direktörü: Cem Taşkıran

Dijital Grup Direktörü: Reha Kocabaşoğlu

Dijital Ekip: Yiğit Özel, Demet Tuna

Prodüksiyon: Piktora Yapım

Yönetmen: Fatih Ahmet Kaya

Görüntü Yönetmeni: Can Dolu

Prodüktör: Burcu Can

Müzik: Jinglecave – Uğur Akyürek