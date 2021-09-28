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Sadabad’da Şenlik Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın yaz boyunca şehrin iki yakasındaki farklı noktalarda gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

28 Eylül 2021 Salı 20:38
Sadabad’da Şenlik Başlıyor

 İBB’nin Açıkhava Etkinlikleri Devam Ediyor Sadabad’da Şenlik Başlıyor

29 – 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Kağıthane Sadabad Parkı’nda film gösterimlerinin ardından 2-3 Ekim tarihlerinde “Kağıthane’de Şenlik Var” etkinlikleri düzenleniyor.

İstanbulluları nostalji yolculuğuna çıkaracak Yeşilçam filmlerinin gösterimi ile başlayacak etkinlikler, 2 Ekim’de saat 14.00’te çocukların, gençlerin ve ailelerinin tüm gün birlikte eğlenceli vakit geçireceği şenlikle devam edecek.

Konserler, halk oyunları ve dans gösterimlerinin gün boyu süreceği Sadabad Parkı’nda çocuklar da tiyatro oyunları, masal ve atölye çalışmalarının yanı sıra slackline, jonglör, bubble şovları ile hem eğlenip hem de sanatla buluşacak.

Kağıthane halkı ve tüm İstanbulluların davetli olduğu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklerle ile ilgili ayrıntıları @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook ve ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.09.2021 20:54
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