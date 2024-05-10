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SaDe Programı Başvuruları 31 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

SaDe (Sanatçı Destek Fonu) ikinci dönem başvuruları, 31 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı. Yoğun talep üzerine üst yaş sınırı 35 olarak güncellendi.

10 Mayıs 2024 Cuma 20:14
SaDe Programı Başvuruları 31 Mayıs’a Kadar Uzatıldı






SaDe Programı Başvuruları 31 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk’ün işbirliğiyle hayata geçirilen SaDe’nin (Sanatçı Destek Fonu) ikinci dönem başvuru tarihi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 31 Mayıs Cuma 2024 tarihine kadar uzatıldı. Başvuru üst yaş sınırı da 35’e çıkarıldı. SaDe, bu yıla özel olarak sadece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açıldı.  

Görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, tasarı aşamasındaki projelerle yapılacak başvurular arasından belirlenecek beş projeye 5.000’er avro katkı sağlanacak. Ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla, alanında uzman mentorlarla çalışma imkânı sunulacak. Sanatçılar, projelerini hayata geçirirken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek. 

Değerlendirme sürecini sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’ın üstleneceği SaDe programına başvurular, 31 Mayıs Cuma saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.

Başvuru için gerekenler

Çevrimiçi başvuru formu:  https://forms.gle/S59NtixZFJaZNUQ19

Özgeçmiş
Portfolyo
Proje taslağı
Ön Yazı (bu fona neden ihtiyaç duyulduğuna dair bilgi veren mektup) 
 

Başvuru sırasında paylaşılacak (portfolyo dahil) tüm dosyalar en fazla 10 MB büyüklüğünde ve PDF formatında olmalıdır. Portfolyoya görsel, video, makale, internet sitesi içeren en fazla 10 URL eklenebilir. Sadece PDF formatlarındaki portfolyolar kabul edilir.

Başvurular, 31 Mayıs Cuma 2024, saat 17.00’ye kadar yalnızca çevrimiçi başvuru formu üzerinden kabul edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 

https://www.iksv.org/tr/sade-sanatci-destek-fonu/hakkinda

sade@iksv.org 

Son Güncelleme: 10.05.2024 23:28
Anahtar Kelimeler:
SaDe Programı
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