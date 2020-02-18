Sadece toplumsal değil, tüm canlılarla ve doğayla da barış

Sanatçı Ebru Ceylan’ın, 22 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’nin temaları arasında yer alan BARIŞ eseri dikkat çekiyor. BARIŞ, sadece toplumsal olarak değil, tüm canlılarla ve doğayla da barışı simgeliyor. Eser birçok sanatçının kolektif çalışması olarak ortaya çıkıyor.

Ceylan: Sanatçılar da birbirlerinden esinlenir ve ortaya çok daha etkili bir eser çıkar

Ebru Ceylan’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı “Samsara” projesi 21 Şubat Cuma günü lansman, 22 Şubat Cumartesi günü sergi açılışıyla sanatseverlerle buluşuyor. Ceylan’ınSamsara Multidisipliner Resim Sergisi adını verdiği çalışması, bir çok tema ve farklı eserden oluşuyor. Serginin önemli bir temasını da BARIŞ eseri oluşturuyor. Sanatçılar arasında bir etkileşimi vurgulayan Ceylan, BARIŞ eserinin ortaya çıkmasını şöyle anlatıyor: Çağrı Sertel’in “Burden” adında eserini dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Çağrı “Burden”de yalnızlığı çok iyi anlattığı için, onu dinlediğimde doğada tek başına bu yalnızlığı hissederken bir o kadar da bütünlük içinde olduğunu hissettim. Tıpkı, farklı disiplinlerin kendi içinde tek, fakat bir arada bir bütün olması gibi... Ben de BARIŞ’ı nihayetinde Samsara’nın bir parçası olan BARIŞ eseri ortaya çıktı.”

“Canlı Performans ile BARIŞ Eseri Sahneleniyor.”

BARIŞ eseri 21 Şubat’ta yapılacak Samsara lansmanında, Ayça Ceylan, Ece Gözen, Çağ Erçağ ve Çağrı Sertel’in bu eser özelinde beraber kurguladıkları performans ile sanatseverlerle buluşacak. Müzik direktörlüğünü Çağrı Sertel’in üstlendiği eser enstalasyonunun hayata karışmış halini Ayça Ceylan, eserin alternatif materyaller ile tasarımlarını Ece Gözen üstlendi. Canlı performans olarak gerçekleşecek gecede Çağrı Sertel’e çellonun tanınmış ismi Çağ Erçağ eşlik edecek.

Samsara Bomontiada’da, Biletler Biletix’te

Ebru Ceylan ve Yalkın Yel’in Reklamania çatısı altındaki proje ortaklığı ve Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri’nin teknik altyapı desteğiyle 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada 4. katta ziyaretçilerini ağırlayacak Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’nin biletleri biletix üzerinden alınabilir.