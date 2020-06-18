SAHA Yazı Dizisi devam ediyor

SAHA’nın websitesi ve sosyal medya kanallarından paylaşılan serinin beşinci yazısında Akbulut, “Sanat kurumları dijitale adım attı. Peki, dijitali özümseyebilecekler mi?” başlığıyla pandemi döneminde sanat kurumlarının dijitalleşme süreçlerini ele alıyor.

"Yeni koronavirüs salgınına karşı mücadelede en etkili yöntemlerden birinin evde kalmak olarak açıklandığı günlerden bu yana faaliyetlerin hızlıca çevrimiçi ortama kaydığını gördük. Bir anda ortalığı kaplayan çevrimiçi konuşmalar, konserler, sergiler, erişime açılan filmler ve arşivler…

…

Fiziki mekânlar açılsa da ‘yeni normal’in kuralları nedeniyle eskiye hemen dönemeyeceğiz. Sanat kurumları çevrimiçi ortamla aralarındaki buzları kırdı. Ancak dijitalleşme ve çevrimiçi ortamda çalışma özümsendi mi?”

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Türkiye sanatındaki güncel meseleleri tartışmaya açan SAHA Yazı Dizisi’nde her ay Kültigin Kağan Akbulut ya da onun davetiyle bir konuk yazar tarafından yeni bir yazı kaleme alınıyor. Kültigin Kağan Akbulut ile işbirliğiyle oluşturulan SAHA Yazı Dizisi’nde sanat izleyicileri, misafir sanatçı programları, müzecilik, koleksiyon, araştırma ve arşiv gibi konulardaki güncel tartışmalar farklı aktörlerin görüşleriyle birlikte ele alınıyor. SAHA Yazı Dizisi içinden yapılan bir seçki Merve Ünsal tarafından İngilizce’ye kazandırılıyor.

’nin ilk paylaşımında” başlığıyla sanatçıların üretmeme politikasını, ikinci yazıda, "Türkiye Sanatında ‘" başlıklı yazısında Türkiye sanat tarihinde 2000’li yılların başında yaşanan kırılmayı sahnesizlik ve kanon kavramları üzerinden ele almıştı. Serinin üçüncü yazısında Akbulut, "Türkiye’de sergi ziyaretçisi: Yalnız ama meraklı" başlıklı yazısında Türkiye’deki güncel sanat izleyicilerinin motivasyon ve alışkanlıklarına odaklanmıştı. Dizinin son yazısında ise “Salgından sonra sanat dünyası: Örgütlülük ve alternatif yaratmak” başlığıyla pandeminin sanat dünyasına etkisini ele almıştı.

Yazı Dizisi’nin ilk konuk yazarı Evrim Altuğ’un 12 yazılık serisine www.saha.org.tr’den erişilebilir.

Kültigin Kağan Akbulut hakkında

Kültigin Kağan Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okudu. Gazete Duvar başta olmak üzere Sanat Dünyamız, Artam Global, Milliyet Sanat gibi birçok yayına güncel sanat alanında katkı koymaya devam ediyor. Sanatta ve medyada sansür vakalarını ele alan Susma Platformu’nda editör olarak çalışıyor. İki yıldan uzun süredir hazırladığı e-bülteni bağımsız sanat yazarlarının katkı koyduğu Argonotlar Haftalık Kültür Sanat Gazetesi isimli online bir yayına dönüştürdü.

SAHA Derneği

Bir sivil toplum kuruluşu olarak 2011 yılında kurulan SAHA, Türkiye’nin çağdaş sanat üretimini ve uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla dünyanın dört bir yanında müze, bienal ve kâr amacı gütmeyen sanat projelerinde Türkiye’den sanatçı ve küratörlerin yeni eser üretimi ve yayın yapmasına karşılıksız destek oluyor. Kurduğu yurtdışı ortaklıklarla misafir sanatçı ve küratör programlarına Türkiye’den düzenli katılım olmasını sağlıyor. SAHA’nın yeni projesi SAHA Studio ise Türkiye’den sanatçılara çalışma ortamı ve küratöryel desteğin yanı sıra projeleri için üretim, araştırma ve sunum bütçesi ile çalışmalarını sürdürebilecekleri bir mekân sağlıyor.