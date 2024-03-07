Şair Şükrü Erbaş’ın 40. şiir yılı Maltepe’de kutlandı

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda usta şair alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Oyuncu, yazar ve şair Pelin Batu, Şükrü Erbaş ile sanat yaşamına dair söyleşi gerçekleştirdi. Pelin Batu, Erbaş’ın yaşayan en sevdiği şair olduğunu ifade ederek “Onunla burada karşılıklı oturup sizlerle sohbetimizi paylaşıyor olmak benim için çok büyük şeref. Şükrü Erbaş’ın şiirleri her zaman yaşayacak.” dedi.

‘ÇIRPINARAK YAZDIM HALEN YAZIYORUM’

‘ŞÜKRÜ ERBAŞ, İNSANLIĞA ŞİİR KÖPRÜLERİ KURDU ‘

ise “” isimli ilk kitabının yayımlanmasının üzerinden 40 yıl geçtiğini ifade ederek devrime, şiire, aşka Yozgat’ta 1968 yılında lise birinci sınıf öğrencisiyken başladığını söyledi. 1968 kuşağının demokratikleşme, özgürlük, adalet, eşitlik talep ettikleri bir dünyada şiir yazmaya başladığını belirten Şükrü Erbaş, “Dostoyevski’nin bir sorumluluk tanımı vardır. ‘Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.’ Bu dünyada çırpına çırpına yazdım. Halen yazıyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şükrü Erbaş’ın 40. sanat yılını kutlayarak “Biraz önce Pelin Hanım, ‘Şükrü Erbaş Hoca nehir gibi akıyor’ dedi. Hoca nehir gibi akarken o suyun iki tarafına, iki kara parça arasına şiir köprüleri kuruyor. İnsanlık üzerinden daha kolay geçebilsin diye.” diye konuştu. Kılıç, Şükrü Erbaş’a ve Pelin Batu’ya çiçek ve el yapımı tabak hediye etti.

KILIÇ’A BELEDİYE YÖNETİCİLERİNDEN SAHNEDE VEDA

Kılıç’a program esnasında Maltepe Belediye Meclisi üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri tarafından 10 yıllık görev süresinin bitimi nedeniyle sürpriz düzenlendi. Birim müdürleri, Kılıç’ın seçim beyannamesinde verdiği sözleri, çalışmaları ve yönetim anlayışını içeren sloganların yazılı olduğu pankartlar ile sahneye çıkarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, 10 yıl boyunca Maltepeli hemşehrilere hizmet etmek için yarıştıklarını belirterek sözlerini “Saat beşte başkan yardımcılarıyla, saat altıda müdürlerle toplandım. Yedide açık mikrofon saati yaptık. 7 gün 24 saat çalışma gayretinde bulunduk. Maltepe her şeyin en güzeline layıktır. Maltepe’de temel anlayışın sevgi olduğu sevgi tohumlarını ektik. Hiç kimseyi ayrıştırmadık. Maltepeli dedik, Maltepeli bilincini aşıladık. Bu sevgi tohumlarının önümüzdeki ayın sonunda yeşereceğine inanıyorum. Hakkınızı helal edin.” şeklinde tamamladı. Kılıç’a birim müdürlerinin hediye ettiği heykeli Şükrü Erbaş, tabloyu Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner takdim etti. Program, Türk müziğinin güçlü yorumcusu Feryal Önel’in sahne aldığı konserle sona erdi.