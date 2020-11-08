Sait Faik Hikâyeleri İş Sanat’ta “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”

İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri 21. sezonda çevrim içi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen, Sait Faik Abasıyanık’ın “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı hikâye dinletisi 9 Kasım Pazartesi saat 20.30’da,

İş Sanat sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden edebiyatseverlerle buluşacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendireceği dinleti sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek. Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali ve Edip Cansever ile devam edecek.

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Milli Reasürans Oda Orkestrası 12 Kasım’da, İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 15, 22 ve 29 Kasım’da, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil’in resitali 17 Kasım’da, W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ve “12. Gece” eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

İş Sanat’ta Kasım Ayı

9 Kasım 2020 Pazartesi saat: 20.30

Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”

Attila Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni ve piyano

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

Seda Subaşı Yalçın – keman

Şemsa İdil Ural – çello

Seyit Mas - obua

12 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Prenses ve Bezelye Tanesi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Poyraz Baltacıgil – çello

Barış Büyükyıldırım – piyano

18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu