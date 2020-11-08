Sait Faik Hikâyeleri İş Sanat’ta “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”
İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri 21. sezonda çevrim içi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen, Sait Faik Abasıyanık’ın “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı hikâye dinletisi 9 Kasım Pazartesi saat 20.30’da,
İş Sanat sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden edebiyatseverlerle buluşacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendireceği dinleti sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek. Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali ve Edip Cansever ile devam edecek.
İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Milli Reasürans Oda Orkestrası 12 Kasım’da, İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 15, 22 ve 29 Kasım’da, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil’in resitali 17 Kasım’da, W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ve “12. Gece” eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.
İş Sanat’ta Kasım Ayı
9 Kasım 2020 Pazartesi saat: 20.30
Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”
Attila Birkiye – hazırlayan
Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan
Serdar Yalçın – müzik yönetmeni ve piyano
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler
Seda Subaşı Yalçın – keman
Şemsa İdil Ural – çello
Seyit Mas - obua
12 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30
Milli Reasürans Oda Orkestrası
Hakan Şensoy – şef
15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Prenses ve Bezelye Tanesi”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30
Poyraz Baltacıgil – çello
Barış Büyükyıldırım – piyano
Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”
20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30
Coşkun Karademir & Buray
22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30
Genedos
Ozan Musluoğlu – kontrbas
Serdar Barçın – saksafon ve flüt
Eylül Ergül - piyano ve vokal
Çağla Karaali - davul ve vokal
25 Kasım 2020 saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu “12. Gece”
29 Kasım 2020 saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu