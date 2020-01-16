

Sakıp Sabancı Müzesi çocukları bekliyor | Çoçuklara sanat molası

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, yarıyıl tatilinde çocukları eğlenceli ve eğitici atölye çalışmalarına davet ediyor. 7-10 ve 10-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik atölye çalışmalarında öğrenme sürecini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek amaçlanıyor.

Picasso, Dali, Rembrandt, Miró, Van Gogh ve Klimt’in yaşam hikâyeleri ile sanat tekniklerinin anlatılacağı “Bugün Büyük Bir Sanatçıyım” atölyesinde çocuklar bu bilgilerden ilhamla kendi çalışmalarını gerçekleştirecek.

“Kendi Defterini Tasarla” atölyesinde basit ciltleme teknikleri öğrenerek kendi defterlerini yapacak çocuklar, “Zaman Tasarımcıları” atölyesinde ise seçecekleri malzemelerle özgün saat tasarımları yapacak ve mekanizmalar ekleyerek bu tasarımlarını hayata geçirecek.

Beden, müzik ve müzik enstrümanları arasındaki ilişkinin öğretildiği “Dans Eden Notalar”da çocuklara, temel ritim bilgisi, ritim kalıpları, ölçü - notasyon ve beden perküsyonu hakkında bilgi verilecek. Çocuklar geri dönüştürülebilen malzemeler kullanarak tasarladıkları marakaslarla ritim çalışacak.

Pantomimi tanıtıp öğretmenin amaçlandığı “Modern Pantomim” atölyesinde

fiziksel ve zihinsel kondisyonu geliştiren çalışmalar yapılacak. Pantomim ve dans egzersizi tekrarlarıyla eğlenecek çocuklar, aynı zamanda oyun geliştirme ve oyun kişisi olarak varlık gösterme becerilerini geliştirecek.

“Arkeoloji” atölyesinde çocuklar arkeologlar ve arkeolojiye dair öğrendikleri doğrultusunda küçük ölçekli bireysel kazılar yaparak buldukları minyatür objeleri ve fişleri sergileyecek.

“Kültürel Mirasın Doktorları” atölyesinde ise yaratıcı drama, gözlem, deneyler, çağrışım teknikleri yoluyla çocuklarda kültürel mirasa yönelik olumlu duygu ve algı değişimi yaratmak hedefleniyor. Kültürel mirasın değeri konusunda bilgi edinecek katılımcılar, aynı zamanda bu mirasın hassas doğasını, konservasyon (koruma) mesleğinin önemini öğrenerek kendi üstlerine düşen sorumluluk üzerine düşünme imkânı bulacak.