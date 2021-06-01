SALT'ın Çalışma Gruplarında Sunum ve Atölyeler

Sanatçı Aslı Uludağ’ın, Çalışma Grupları kapsamında yürüttüğü Anlatı Düğümleme: Dolanıklık, Hareket ve Algı atölyesine 2 Haziran'da mimar Nilüfer Kozikoğlu, 9 Haziran'da ise mimar Aziz Tavil konuk oluyor. Sunumlar saat 19.00’dan itibaren SALT Online YouTube kanalında yayınlanacak. Çalışma Grupları'nda bir yeni atölye de akademisyen İsmail Ertürk’ün Para ve Çevre atölyesi.

Çalışma Grupları: Nilüfer Kozikoğlu Sunumu

“Topoloji, Ağlar ve Mekân”

2 Haziran Çarşamba, 19.00

SALT Online YouTube Kanalı

Sanatçı Aslı Uludağ’ın, Çalışma Grupları kapsamında yürüttüğü Anlatı Düğümleme: Dolanıklık, Hareket ve Algı atölyesine mimar Nilüfer Kozikoğlu konuk oluyor. Uludağ moderatörlüğündeki sunumda, zaman kavramı, mekân algısı ve zaman-mekân haritalamaları incelenecek. 2 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren SALT Online YouTube kanalında yayınlanacak programda, “olay, odak ve etki arasındaki etkileşimin ortaya çıkardığı arayüzlerin mekânsal ve topolojik karşılıkları” konusu da ele alınacak.

Çalışma Grupları: Aziz Tavil Sunumu

“Düğümlerle ve Düğümlerdeki Hareket ve Madde”

9 Haziran Çarşamba, 19.00

SALT Online YouTube Kanalı

Sanatçı Aslı Uludağ’ın, Çalışma Grupları kapsamında yürüttüğü Anlatı Düğümleme: Dolanıklık, Hareket ve Algı atölyesine 9 Haziran Çarşamba günü mimar Aziz Tavil konuk oluyor. “Ağaçta hareket” konusunun çeşitli tırmanma ve düğüm teknikleri üzerinden incelenerek bunların tırmanıcı ve ağaca etkilerinin değerlendirileceği sunum saat 19.00’dan itibaren SALT Online YouTube kanalında yayınlanacak.

Çalışma Grupları: İsmail Ertürk Atölyesi

Para ve Çevre

8 Haziran, 12-13 Haziran

Para, maddi bir değişim aracı olarak ortaya çıktığı tarihten dijitalleşmesiyle maddi olmayan biçimler aldığı döneme her daim doğal kaynak tüketimine yol açıyor. Altın, gümüş gibi madenlerin paraya dönüştürülmek üzere çıkarılmasının neden olduğu doğal ve insani bedeller, bugün kripto para madenciliği için kullanılan enerjiden kaynaklı zararlarla artış gösteriyor. Öte yandan, kâğıt paraların üretimi için çevreye etkisi daha az olan polimer gibi malzemelerin kullanılması, doğada yaşanan tahribatın basılı paralar üstünde görselleştirilmesi gibi, para aracılığıyla çevre sorunlarına müdahale etme ve duyarlılığı artırma çabaları da söz konusu. Özellikle 2007’de başlayan küresel finansal krizin ardından, finans piyasalarını düzenlemeye yönelik girişimler çevreye dair kaygılardan da etkilendi. Finans kuruluşları ve bankalar, para ve diğer finansal araçları doğaya duyarlı müdahalelere imkân verecek şekilde kullanmaları için yönlendirildi. Peki, bugün paranın bir meta olarak üretiminin doğaya bedeli ve bir finansal araç olarak kullanımının çevre konusunda sağlayabileceği katkılar birlikte değerlendirildiğinde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

SALT’ın Çalışma Grupları, Manchester Üniversitesi’nden akademisyen İsmail Ertürk’ün Para ve Çevre atölyesiyle devam ediyor. Hem tarihsel hem de güncel bir perspektiften paranın üretimi ve kullanımının çevreye etkilerinin inceleneceği atölyede, finansal düzenlemelerin demokratikleştirilmesi ve çevreye duyarlı hâle getirilmesinde çeşitli disiplinlerin katkılarının değerlendirilmesi de amaçlanıyor.

8 HAZİRAN SALI PROGRAMI

19.00 Grup Tartışması: “Para ve Çevre” (kapalı oturum)

11.00 Sunum: Selim Yazıcı, İstanbul Üniversitesi

“Para Basımının Çevresel Maliyetleri” (açık oturum)

12.00 Grup Tartışması (kapalı oturum)

13.00 Ara

14.00 Sunum: Selma Aydın Bayram, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“Para, Çevre ve Etik” (açık oturum)

15.00 Grup Tartışması (kapalı oturum)

13 HAZİRAN PAZAR PROGRAMI

11.00 Sunum: Selçuk Dursun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“Doğal Kaynaklar ve Metalaşma” (açık oturum)

12.00 Grup Tartışması (kapalı oturum)

13.00 Ara

14.00 Sunum: Bryan Sitch, Manchester Müzesi

“Para Basımı ve Banknot Tasarımı” (İngilizce, açık oturum)

15.00 Grup Tartışması (kapalı oturum)