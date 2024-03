Salt’ın “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi” sergisi

Kamu Programları | Türkiye’de Mimarlık Eğitimi





Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi, Türkiye’de mimarlık eğitiminin tarihini, mimari üretime yapılan katkıları ve açılım imkânlarını odağına alıyor. 31 Mart’a kadar devam eden sergiye, Salt Galata’da düzenlenecek bir dizi program eşlik ediyor.

9 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek “Enformel Eğitim Pratikleri” başlıklı panel, mimarlık eğitiminde alternatif yaklaşımlara odaklanacak. Salt’tan Eylül Şenses moderatörlüğündeki panelde konuşmacılar Berin F. Gür, Merve Gül Özokcu, Onur Atay ve Ozan Avcı, mesleki deneyimlerinden yola çıkarak mevcut eğitim sistemine alternatif bir öğrenim ortamı sunan ve kolektif üretimi hedefleyen programlar üzerinde duracak.

Salt’ın IASPIS—International Programme for Visual and Applied Arts iş birliği ve İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle hazırladığı programlar kapsamında, disiplinlerarası mekânsal pratiklere odaklı bir atölye ile konuşma (İngilizce) gerçekleştirilecek. 13 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da yapılacak atölyede mimar, sanatçı ve akademisyen Elof Hellström, Stockholm merkezli Mapping the Unjust City ile SIFAV kolektiflerinin çalışmaları üzerinden yapılı çevre koşulları ve mekânsal adaletsizlikleri gündeme getiren alternatif haritalama pratiklerinden bahsedecek. 16 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek “Urgent Pedagogies: Alternatif Öğrenme Mekânları” başlıklı konuşma programında küratör Magnus Ericson, mimar ve araştırmacı Merve Gül Özokcu ile Elof Hellström bir araya gelecek. IASPIS tarafından 2018’de 4. İstanbul Tasarım Bienali paralelinde başlatılan Urgent Pedagogies’in eş kurucusu olan Magnus Ericson, platformun farklı alanlardan araştırmacıları bir araya getiren ortak bir kaynak olarak işlevini değerlendirecek. Merve Gül Özokcu, Arazi kolektifinin farklı mekânsal ölçeklere yayılan araştırma pratiğini anlatırken, Elof Hellström kültürel üretime yönelik altyapılar ve kolektif öğrenme alanları olarak kentsel müşterekleri ele alacak.

30 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te ise mimar-akademisyen Ayşen Savaş’ın yürütücülüğünde “Mimarlık Kuramı Tarih mi Oldu?” başlıklı bir açık ders düzenlenecek. Savaş, bu sorudan hareketle mimarlık kuramının günümüzdeki geçerliliğini, özgünlük ve otonomi kavramları etrafında tartışmaya açacak. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz programlar hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi Jotun ve Kalebodur’un destekleri, Eureko Sigorta’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.