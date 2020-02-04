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Samsara | Sanata yorumsuz yeni bir bakış

Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’ni, “Sanata, tüm dallarıyla, yorumsuz yeni bir bakış” olarak tanımlıyor.

04 Şubat 2020 Salı 10:32
Samsara | Sanata yorumsuz yeni bir bakış

Samsara | Sanata yorumsuz yeni bir bakış

Sanatçı Ebru Ceylan, 22 Şubat- 1 Mart 2020 Tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’ni, “Sanata, tüm dallarıyla, yorumsuz yeni bir bakış” olarak tanımlıyor.

Sanatçılar Arasında Ortak Bir Bilinç Var Mıdır?

Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’nin bölümlerden oluştuğunu açıklayan Ebru Ceylan; “İlk kısım TO BE” bölümü. Burada “Samsara” fikrinin oluşması, gelişimi ve hayata geçme süreçleri yer alıyor.Samsara’yı üzerine inşa ettiğimiz, sorduğumuz temel sorular var: Sanatçılar arasında ortak bir bilinç var mıdır? Bu bilinç gözle görülebilir mi? İnsan, sanat ile değişir mi? Bu değişim ölçümlenebilir mi? Tüm bu sorular üzerine her biri farklı disiplinden gelen, üreten sanatçı dostlarla, arkadaşlarla uzun uzun sohbetler yaptık. Onların üretim süreçlerini konuştuk. Birlikte ortak proje üretme konusunda anlaştık. Aynı zamanda sanatın etkisinin ölçümlenebilir olup olmadığına dair bilimsel yazılar, makaleler, araştırmalar okudum. Bu alanda çalışan bilim insanlarıyla görüştüm. Tüm sorulara “Evet” cevabını aldıktan sonra çok heyecanlandım ve Samsara fikri ete-kemiğe büründü. Projenin daha kolay anlaşılması için ilk adımını kendi sanat alanımdan attım.Daha sonra, 6 sanat disiplinin içinde yer alacağı gösteri ve festivaller olacak. Samsara yoluna da böyle devam edecek.” diye konuştu.

Yalkın Yel: Samsara Birçok Ezberi Bozacak

Samsara pojesinin hayata geçmesindeki en önemli kişilerden biri de Yalkın Yel. Reklamania reklam ajansının kurucusu ve başkanı olan Yel, Samara projesini şöyle anlatıyor: Samsara Multidisipliner Resim Sergisi alışılagelmiş bir sergi değil. Başlangıçta anlaması da kolay değil. O nedenle serginin hazırlık ve sunum çalışmalarını yalın, anlaşılır, etkili bir anlatım diliyle yaptık. Sponsorluk çalışmalarımızda bu anlatım dilini tercih ettik. Özellikle sanatın etkilerinin ölçülebilir olması, doğrusu, sponsor firmalarımızın çok dikkatini çekti. Zira bundan sonrası için ellerinde çok net veriler olacak. Bu da birçok ezber yaklaşımı bozacak. Sanatçılar için, özellikle sponsorluklar konusunda, çok önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum.”

Samsara Bomontiada’da, Biletler Biletix’te

Ebru Ceylan ve Yalkın Yel’in Reklamania çatısı altındaki proje ortaklığı ve Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri’nin teknik altyapı desteğiyle 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada 4. katta ziyaretçilerini ağırlayacak Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’nin biletleri biletix.com üzerinden alınabilir.

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