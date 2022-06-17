Sanal Dedektifler sanat turunda!

İstanbul Modern, 2018-2020 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde”ye özel olarak tasarlanan “Sanal Dedektifler” adlı eğitim programını çocuklarla buluşturuyor.

Sekiz sanatçıya ve çalışmalarına odaklanan Sanal Dedektifler, çocuklara eğlenceli bir sanat serüveni sunuyor. Sanal tura, İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden tüm çocuklar kolaylıkla ve ücretsiz olarak erişebiliyor.

4-7 yaş grubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş çocuklara özel tasarlanan “Sanal Dedektifler” dört bölümden oluşuyor. Öykü Gülersönmez’in sesiyle ipuçları verdiği bulmaca bölümü, çocukları bir sonraki sanat yapıtına yönlendirip bilgiler sunuyor.

Çocuklar sanal turda sorulara verdikleri her doğru yanıt için yıldız puanı topluyor ve sanat yapıtlarını keşfe çıkıyor. Sanat yapıtları hakkında bilgileri okuyan çocuklar, sanatçının yaşam öyküsünü de öğreniyor. Müze uzmanlarının yapıtları anlattığı videoları izleyerek, turun içinde ele alınan sanat kavramlarını keşfediyorlar. Öğretmenler de bu turu eğitim programlarında faydalanabilecekleri bir kaynak olarak kullanabiliyor.

Çocukların sanal sergisi



Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Sanal Dedektifler’i tamamlayan çocuklar için etkinlik kartları da hazırlayan İstanbul Modern, bu kartlardan yola çıkarak resimlerini tamamlayan çocukların çalışmalarını Sanal Dedektifler Resim Galerisi'nde sergiliyor.