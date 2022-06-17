Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sanal Dedektifler sanat turunda

İstanbul Modern, çocukları dijital platformlarda sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Müzenin “Şimdinin Peşinde” adlı sergisi, çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla çevrimiçi gezilebiliyor

17 Haziran 2022 Cuma 12:46
Sanal Dedektifler sanat turunda

Sanal Dedektifler sanat turunda!

İstanbul Modern, 2018-2020 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi “Şimdinin Peşinde”ye özel olarak tasarlanan “Sanal Dedektifler” adlı eğitim programını çocuklarla buluşturuyor.

Sekiz sanatçıya ve çalışmalarına odaklanan Sanal Dedektifler, çocuklara eğlenceli bir sanat serüveni sunuyor. Sanal tura, İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden tüm çocuklar kolaylıkla ve ücretsiz olarak erişebiliyor.

4-7 yaş grubu çocuklu aileler ve 8-12 yaş çocuklara özel tasarlanan “Sanal Dedektifler” dört bölümden oluşuyor. Öykü Gülersönmez’in sesiyle ipuçları verdiği bulmaca bölümü, çocukları bir sonraki sanat yapıtına yönlendirip bilgiler sunuyor. 

Çocuklar sanal turda sorulara verdikleri her doğru yanıt için yıldız puanı topluyor ve sanat yapıtlarını keşfe çıkıyor. Sanat yapıtları hakkında bilgileri okuyan çocuklar, sanatçının yaşam öyküsünü de öğreniyor. Müze uzmanlarının yapıtları anlattığı videoları izleyerek, turun içinde ele alınan sanat kavramlarını keşfediyorlar. Öğretmenler de bu turu eğitim programlarında faydalanabilecekleri bir kaynak olarak kullanabiliyor.

Çocukların sanal sergisi


Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Sanal Dedektifler’i tamamlayan çocuklar için etkinlik kartları da hazırlayan İstanbul Modern, bu kartlardan yola çıkarak resimlerini tamamlayan çocukların çalışmalarını Sanal Dedektifler Resim Galerisi'nde sergiliyor. 

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı
İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı
Müzik eşliğinde sanat | Türk NFT sanatçıları ilham verdi
Müzik eşliğinde sanat | Türk NFT sanatçıları ilham verdi
Her adımda tarih var
Her adımda tarih var
Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak
Türk kültürünü ‘Teslimiyet’ şarkısıyla dünyaya tanıtacak
Ahi Evran Türbesi'nde 1400 yıllık figürleri kazıdılar
Ahi Evran Türbesi'nde 1400 yıllık figürleri kazıdılar
İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık
İfade Biçimleri Sergisi 29 Haziran'a kadar açık
Türkiye Yazarlar Birliği ödülü yazarımız Selvigül Şahin’e verildi
Türkiye Yazarlar Birliği ödülü yazarımız Selvigül Şahin’e verildi
Sarıyer | Havada, karada, denizde edebiyat
Sarıyer | Havada, karada, denizde edebiyat
9.Sarıyer Edebiyat Günleri Başlıyor
9.Sarıyer Edebiyat Günleri Başlıyor
İstanbul'da özlenen 19 Mayıs coşkusu
İstanbul'da özlenen 19 Mayıs coşkusu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim